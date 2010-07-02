На місцевих виборах Партія регіонів відфільтрує політичне поле?

Прийняття законопроекту №6601, який регламентує проведення місцевих виборів, вигідне лише для однієї політичної сили. Таку думку висловили в опитуванні, проведеному Центром політичного консалтингу, експерти Ігор ЖДАНОВ, Андрій ЗОЛОТАРЬОВ та Євген ЛАПІН. Вони переконані, що зміни до виборчого законодавства, запропоновані народним депутатом Олександром ЄФРЕМОВИМ, спрямовані на те, щоб певна політична сила, крім преференцій, пов’язаних з застосуванням адмінресурсу, отримала ще й певні законодавчі привілеї при проведенні виборчої кампанії.

Так, А.ЗОЛОТАРЬОВ вважає законопроект №6601 «наочною ілюстрація того, що буває, коли наперсточники, одягнені в костюми від Бріоні, беруться до роботи».

«З одного боку, ми маємо об`єктивні передумови для того, щоб змінити виборче законодавство. Але закон прописаний не стільки на користь суспільства, скільки на користь однієї політичної сили та містить ряд дискримінаційних норм стосовно новостворених політичних партій», - зазначив експерт.

На його переконання, таким чином турбота про те, щоб Україну не засмічували технологічні проекти, обернеться тим, що одна політична сила - Партія регіонів - буде фільтрувати політичне поле й відсіювати можливість висування незручних кандидатів.

«У законі міститься маса норм, які спрямовані саме на вирішення цього завдання. В якості прикладу візьмемо норму про строки висування, які, на мою думку, занадто короткі - буквально тиждень. Плюс необхідність проведення партійної конференції, де завжди може знайтися маса документальних недоробок», - наголосив А.ЗОЛОТАРЬОВ.

Проблемні моменти у законопроекті відзначив й І.ЖДАНОВ.

«Зрозуміло, що вибори за мажоритарною системою несуть у собі ризики можливого масового застосування адмінресурсу. Передбачається, що може бути скасована реєстрація будь-якого кандидата в депутати, якщо він двічі порушив закон про вибори, але не уточнюється про які саме порушення йде мова. Через цю норму ми можемо зіштовхнутися з тим, що опозиційних кандидатів будуть масово позбавляти права брати участь у виборах на місцях», - розповів експерт.

Він також розповів, що в законі вимагається, щоб місцеві осередки політичних сил, які планують взяти участь у виборчому процесі, були зареєстровані за рік до дня виборів.

«Ця норма обмежує права великої кількості політичних організацій в країні, зокрема й нових опозиційних сил», - підкреслив І.ЖДАНОВ.

Заборона блоків політичних сил брати участь у висуванні кандидатів на виборах з одного боку, на думку експерта, є правильною нормою. Однак, з’явилася ця норма у законі, на переконання І.ЖДАНОВА, саме для того, щоб обмежити Блок Юлії Тимошенко на місцевих виборах.

«Адже розкрученим є саме бренд БЮТ, а не партія «Батьківщина», - розповів він і додав, що усі нововведення, спрямовані лише на те, щоб створити привілейовані умови лише для Партії регіонів.

Недоліком даного законопроекту О.ЄФРЕМОВА, на думку Є.ЛАПІНА, є й те, що формування територіальних виборчих комісій відбуватиметься лише за поданнями політичних партій, представлених у поточному скликанні Верховної Ради.

«Можливість приймати будь-які рішення в день голосування та під час підрахунку голосів за відсутності кворуму, що надана територіальним виборчим комісіям, і надання Центрвиборчкому повноважень необмежено втручатися у діяльність територіальних виборчих комісій в день голосування та під час підрахунку голосів також є недоліками нового виборчого закона», - відзначив експерт.

«В законі є ще одна річ, на яку мало звертають увагу. Вона знаходиться в прикінцевих положеннях і не пов’язана безпосередньо з виборами, але вирішує ситуацію у Києві. Згідно нового закону, Президент може призначити головою КМДА не лише мера, а будь-яку особу за подання Кабміну. На районному рівні також не тільки голови райрад можуть очолювати районні адміністрації», - відмітив І.ЖДАНОВ.

Він впевнений, у нинішньому вигляді закон №6601 є антидемократичним і спрямованим на створення штучних умов для перемоги однієї політичної сили.

«У даного законопроекту не буде довгого життя. При зміні влади в країні, будь-яка політична сила абсолютно обґрунтовано порушить питання про його скасування», - підсумував А.ЗОЛОТАРЬОВ.