Тимошенко: країна розподілена на 11 кланових родин

Юлія Тимошенко заявляє, що мета її подальшої політичної діяльності не змінилася і полягає в створенні конкурентної та заможної України.

"Моя мета – зробити нашу країну на порядок конкурентнішою, кращою, моральнішою владою, заможнішою нашу державу і кожну людину. У мене іншої мети не має", - сказала Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу ICTV.

За словами екс-прем`єра, саме таку мету вона мала як під час свого урядування, так і нині, перебуваючи в опозиції.

"Країна сьогодні розподілена на 11 кланових родин. А є невеличка купка політиків, яка стоїть проти цієї системи. Я думаю, рано чи пізно, згодом, ви розберетеся в тому, що країна сьогодні переживає найгірші свої часи. Мені шкода, що продажність і нечесність політиків взагалі дали можливість так жити країні", - заявила Юлія Тимошенко.