Янукович відкрив торговельно-розважальний комплекс в Астані

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь в урочистому відкритті торговельно-розважального комплексу «Хан Шатир» в Астані, що відбулося в рамках відзначення Дня столиці Казахстану.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ перебуває з робочим візитом у Казахстані для участі у заходах 27-го засідання ЄврАзЕС.