Янукович відкрив торговельно-розважальний комплекс в Астані

08:24, 06 липня 2010
Політика
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Відзначався День столиці Казахстану

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь в урочистому відкритті торговельно-розважального комплексу «Хан Шатир» в Астані, що відбулося в рамках відзначення Дня столиці Казахстану.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ перебуває з робочим візитом у Казахстані для участі у заходах 27-го засідання ЄврАзЕС.

 

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