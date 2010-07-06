Янукович відкрив торговельно-розважальний комплекс в Астані
08:24, 06 липня 2010Політика
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Відзначався День столиці Казахстану
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь в урочистому відкритті торговельно-розважального комплексу «Хан Шатир» в Астані, що відбулося в рамках відзначення Дня столиці Казахстану.
Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента.
Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ перебуває з робочим візитом у Казахстані для участі у заходах 27-го засідання ЄврАзЕС.
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