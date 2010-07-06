Симоненко каже, що мав розмову з Азаровим про Тігіпка

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО вважає, що уряд має розглянути питання відповідальності віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА за непрофесійно підготовлений проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради.

«Потрібно розглянути відповідальність ТІГІПКА за те, що він зробив – вніс на розгляд парламенту непрофесійний і непідготовлений проект закону», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Тим самим, за його словами, С.ТІГІПКО показав свою неспроможність та безвідповідальність у державних питаннях, які ставила перед ним коаліція.

П.СИМОНЕНКО додав, що це питання він обговорював з керівництвом Кабінету міністрів.