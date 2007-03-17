На мітингу «Народної самооборони» вибухівки не виявили

На центральній площі Дніпропетровська на мітинг Громадянського руху «Народна самооборона» зібралися близько 5 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, виступи зі сцени народних депутатів Миколи КАТЕРИНЧУКА та Сергія БИЧКОВА супроводжувалися свистом учасників іншого мітингу, організованого «Спілкою радянських офіцерів України» та місцевою організацією Комуністичної партії. У цій акції беруть участь близько двох тисяч осіб, які тримають образливі плакати проти Юрія ЛУЦЕНКА.

Правопорядок на обох мітингах підтримують близько 500 міліціонерів.

Як повідомив УНІАН заступник начальника міського управління внутрішніх справ Володимир ПІДЛЕЦЬКИЙ, перед мітингом центральну площу Дніпропетровська перевіряла вибухово-технічна служба УМВС. За його словами, сьогодні о 15-й годині до чергової частини міліції зателефонував невідомий і повідомив, що центральну площу заміновано.

В.ПІДЛЕЦЬКИЙ зазначив, що вибухових предметів на площі не виявлено.