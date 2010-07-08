Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує, що уряд підтримає всі заходи до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це М.АЗАРОВ сказав на зустрічі з виконавчим директором Американського єврейського комітету (American Jewish Committee, AJC) Девідом Аланом ХАРРІСОМ.

«Ми на державному рівні забезпечимо підтримку всіх заходів із вшанування 70-річчя трагедії Бабиного Яру. Ми підтримуємо ідею створення Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», і все, що залежить від уряду, для реалізації цього проекту, ми вирішимо», - наголосив М.АЗАРОВ.

Під час зустрічі сторони також висловили задоволення динамікою розвитку двосторонніх відносин між Україною та США і Україною та Ізраїлем.

«Ми підтримуємо рішення України та Ізраїлю про запровадження безвізового режиму. Така угода, безумовно, покращить співробітництво між країнами», - наголосив Д.ХАРРІС.

Також він висловив задоволення домовленостями, що були досягнуті під час зустрічі Президентів України та США, які направлені на розбудову двосторонніх відносин між країнами на основі стратегічного партнерства.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав указ “Про заходи у зв`язку з 70-ми роковинами трагедії Бабиного Яру”.

Цим указом В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України утворити у місячний строк Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру; розробити разом із Службою безпеки України, Київською міською державною адміністрацією, за участю Національної академії наук України, громадських організацій і затвердити план заходів до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Як повідомляє сайт AJC, Алан ХАРРІС також зустрівся з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО і екс-президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.