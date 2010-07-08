БЮТ надіється на перемогу, бо «ПР спішить на ювілей до Януковича»

Фракція БЮТ блокує трибуну і президію Верховної Ради, протестуючи проти порушення домовленостей з боку коаліції відносно розгляду питань, які стосуються газової тематики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, раніше була досягнута домовленість, що сьогодні парламент розгляне першим питанням законопроект опозиції щодо енергетичної безпеки, який забороняє відшкодування коштів “РосУкрЕнерго” за рішенням Стокгольмського арбітражу.

«Ми блокуємо, аби не допустити того, щоб діюча влада використовувала кредити МВФ для розрахунків з РУЕ», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також додав, що ще однією причиною блокування є той факт, що екс-голова Державної митної служби Анатолій МАКАРЕНКО залишається під арештом.

Як наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН, поки не буде поставлений на голосування відповідний законопроект, фракція БЮТ не розблокує роботу парламенту.

При цьому він висловив думку, що коаліція погодиться на умови опозиції, оскільки потрібно ухвалювати у терміновому порядку пакет інших важливих законів. «Крім того, в них піджимає час, бо їм потрібно поспішати на ювілей до ЯНУКОВИЧА», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.