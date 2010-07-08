Янукович вимагає радикального рішення щодо Єжеля вже сьогодні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність ухвалення радикальних кадрових рішень стосовно керівництва Міністерства оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, присвяченому ситуації у Збройних Силах України та діяльності органів виконавчої влади і військового управління щодо її стабілізації.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що засідання РНБО, присвячене цьому питанню, впродовж трьох місяців уже проводиться вдруге.

«Я скажу, що я не почув, не побачив ініціативи, я не побачив того хвилювання, яке потрібне бути у відповідальних людей. Особливо тих, хто носить генеральську форму, хто повинен дбати про державу, про її захист», - заявив Президент.

Він наголосив: «У мене є відчуття того, що треба приймати радикальні заходи з усіх сторін, і по кадрових питаннях, і по питаннях фінансування».

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що хоче під час сьогоднішнього засідання РНБО почути правду про ситуацію у Міноборони і Збройних Силах.

«Можу лише сказати одне: я не збираюся чекати, коли, як кажуть, петух прокукурікає. Не збираюся. Будемо приймати рішення сьогодні», - наголосив Президент.

Журналісти мали змогу прослухати вступне слово В.ЯНУКОВИЧА, після чого засідання РНБО продовжилося у закритому режимі.