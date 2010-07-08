Верховна Рада відклала законопроект про всеукраїнський референдум
15:13, 08 липня 2010Політика
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На п’ятницю або суботу
Верховна Рада України сьогодні не розглядатиме у другому читанні проект закону про всеукраїнський референдум.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.
Він зауважив, що цей документ лише сьогодні зранку надійшов у Головне юридичне управління Верховної Ради.
«Там понад 900 поправок, точніше кажучи, майже тисяча, тому Головне юридичне управління їх опрацьовує», - сказав він.
За словами В.ЛИТВИНА, якби не парламентські юристи, то не було б можливості дотягувати законопроекти до компромісного варіанту.
В.ЛИТВИН прогнозує, що цей документ буде розглянутий у п’ятницю або суботу.
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