Верховна Рада відклала законопроект про всеукраїнський референдум

15:13, 08 липня 2010
Політика
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На п’ятницю або суботу

Верховна Рада України сьогодні не розглядатиме у другому читанні проект закону про всеукраїнський референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Він зауважив, що цей документ лише сьогодні зранку надійшов у Головне юридичне управління Верховної Ради.

«Там понад 900 поправок, точніше кажучи, майже тисяча, тому Головне юридичне управління їх опрацьовує», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, якби не парламентські юристи, то не було б можливості дотягувати законопроекти до компромісного варіанту.

В.ЛИТВИН прогнозує, що цей документ буде розглянутий у п’ятницю або суботу.

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