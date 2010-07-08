Верховна Рада відклала законопроект про всеукраїнський референдум

Верховна Рада України сьогодні не розглядатиме у другому читанні проект закону про всеукраїнський референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Він зауважив, що цей документ лише сьогодні зранку надійшов у Головне юридичне управління Верховної Ради.

«Там понад 900 поправок, точніше кажучи, майже тисяча, тому Головне юридичне управління їх опрацьовує», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, якби не парламентські юристи, то не було б можливості дотягувати законопроекти до компромісного варіанту.

В.ЛИТВИН прогнозує, що цей документ буде розглянутий у п’ятницю або суботу.