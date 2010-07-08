Тимошенко: Янукович зробив Феміду своєю рабою

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявляє, що близько 20 положень Закону "Про судоустрій і статус суддів", ухваленого 7 липня, суперечать конституційним засадам українського права. "Янукович зробив Феміду своєю рабою, гірка доля якої відтепер – обслуговувати виключно його політику і його забаганки", - вважає опозиціонерка.

Наводимо заяву Юлії Тимошенко щодо Закону «Про судоустрій і статус суддів», оприлюднену на офіційному сайті БЮТ

"Кожна людина має право на відкритий розгляд її справи судом з додержанням усіх вимог справедливості. Принцип незалежності суддів є основоположним, бо інакше суд не здатний на справедливі рішення.

Те, що судова система України вже давно потребувала докорінного реформування, не викликає жодних заперечень. Справедливості в судах немає – це загальна думка громадян. Наша політична сила і на парламентські вибори 2006 та 2007 років, і на президентські 2010 йшла з розгорнутим проектом судової реформи, яка зробила би суди незалежними від політичних впливів та великих грошей. І зараз, знаходячись в опозиції, ми із великим задоволенням проголосували би за закон про справедливу судову реформу. Ми були би однодумцями влади, якщо б вона хотіла насправді судову реформу проголосити.

Однак те, що запропонував Янукович та підтримали Партія регіонів, Блок Литвина та КПУ не має жодного відношення ані до реформ, ані тим більше до справедливого судочинства. Закон, ухвалений ними всупереч Конституції, попереднім рішенням Конституційного Суду, всупереч протестам світил юридичної науки, громадянського суспільства, європейських структур та української опозиції - це все одно, що лікування хворого шляхом його вбивства.

Які можна зробити висновки з цього?

По-перше, замість того, щоб побудувати в країні систему правосуддя, позбавлену корупції та політичного тиску з боку виконавчої та законодавчої влади, систему, яка би могла ефективно захищати права громадян та стояти на сторожі справедливості, Янукович зробив Феміду своєю рабою, гірка доля якої відтепер – обслуговувати його політику та його забаганки.

По-друге, близько 20 положень закону прямо суперечать Конституції та рішенням Конституційного Суду.

По-третє, закон, що важливо знати простим громадянам, значно звужує права людей на судовий захист. Це полягає, як вже зазначала наша політична сила, в значному скороченні строків позовної давності, термінів апеляційного та касаційного оскарження судових рішень, зниженні рівня гласності та відкритості судового процесу, забезпечення таких основних засад судочинства, як змагальність сторін.

По-четверте, новим законом повністю проігноровано необхідність створення системи безоплатної правової допомоги особам, які не можуть самостійно захищати себе в судах та не мають власних недешевих адвокатів. Ще раніше, 13 травня, парламентська коаліція ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження», який насправді обмежує можливості громадян оскаржувати неправосудні рішення. Для оскарження актів, дій та бездіяльності Президента, Верховної Ради та Вищої ради юстиції першою та останньою інстанцією став Вищий адміністративний суд.

П’яте. Громадяни відтепер позбавляються можливості і взагалі сенсу скаржитись до судів на будь-кого з представників влади, бо за судове рішення поти владної особи чи державного органу суддя буде негайно звільнений.

Шосте. Інструментом беззаконня новий закон робить Вищу раду юстиції. Це - маріонетковий орган, повністю підконтрольний Януковичу та його сумновідомому по фальсифікації виборів 2004 року соратнику Ківалову. Вони сьогодні вже контролюють 3/4 голосів у Вищій раді юстиції, яка всупереч Конституції та законам України наділена унікальними правами: втручатися у розгляд будь-яких справ, приймати подання про звільнення будь-якого судді з посади за надуманими причинами без будь-яких чітко визначних критеріїв, призначати голів судів та суддів на інші адміністративні посади. Вища рада юстиції перетворена на жандарма судової системи. Крім того, керівником Вищої ради юстиції є кум пана Ківалова.

Сьоме. Це те, що цим законом по суті ліквідується Верховний суд України. Так як і передбачалося в проекті цього закону, Верховний Суд буде позбавлений права розгляду будь-яких справ, він по суті відрізається від системи правосуддя і перетворюється в методологічний орган. Якщо не буде Верховного Суду – не буде і останньої інстанції, останньої справедливості, на яку очікують громадяни України.

Восьме, на що треба звернути увагу і що є прямим підсумком того, що відбулося у Верховній раді. Цим рішенням доведено, що знищено не тільки судову гілку влади, а й насправді дискредитована і принижена законодавча гілка влади. Після того, як проголосований такий закон про судоустрій, треба просто констатувати, що Верховної Ради України також у громадян більше немає, а є більшість, яка бездумно, беззмістовно, безвідповідально, непрофесійно обслуговує інтереси одного клану.

Нарешті, закон фактично скасував державний статус української мови в сфері судочинства, всупереч Конституції та рішенням Конституційного Суду.

До законопроекту опозицією було подано 2000 поправок й практично жодна з них не була врахована. Головне юридичне управління Верховної Ради напрацювало 25 сторінок концептуальних зауважень. Із розгорнутою критикою законопроекту виступили світила вітчизняної юридичної науки.

У Раді Європи закликали Януковича утриматися від схвалення законопроекту до отримання остаточних висновків Венеціанської комісії. Попередньо ж експерти комісії висловили низку критичних оцінок, в тому числі й щодо антиконституційного звуження повноважень Верховного Суду.

Свої пропозиції висловили і авторитетні експерти Європейської комісії "За демократію через верховенство права" Джеймс Гамільтон та пані Ханна Сухоцька.

Закон розкритикували преса та громадські організації.

Янукович нікого і нічого не почув.

Гіркий парадокс: колись двічі ув’язнений за кримінальні злочини, Янукович фактично стає єдиним верховним суддею, судову гілку влади просто «спиляли».

Йому негайно потрібні такі слухняні суди, які повністю забезпечать йому фальсифікацію на місцевих виборах та всіх наступних.

Януковичу негайно потрібні такі слухняні суди, які розгорнуть політичні репресії проти його опонентів.

Януковичу негайно потрібні такі слухняні суди, які ухвалять рішення про виплату мільярдів доларів його подільникам з «Росукренерго».

Януковичу негайно потрібні такі слухняні суди, які повернуть його друзям нафтогазоносні скарби Чорноморського шельфу, і Окружний адміністративний суд Києва вже ухвалив відповідне рішення.

Януковичу негайно потрібні такі слухняні суди, які сприятимуть побудові в Україні нео-радянського авторитарного режиму, його персональної диктатури – диктатури корупції, диктатури беззаконня, диктатури мафії, диктатури клану.

Після ліквідації судової гілки влади Янукович планує протягнути закон про референдум, користуючись яким сфальшує волевиявлення людей, поверне Конституцію Кучми й узаконить узурпацію влади однією людиною. По суті, готується наступний крок – це ревізія Конституції України без будь-якого голосування в парламенті, на сфальшованих референдумах.

Наші дії будуть такими.

Перше. Ми звернемося до Конституційного Суду, позаяк норми Закону «Про судоустрій і статус суддів» суперечать не лише Конституції, але й низці більш ранніх рішень власне самого КС.

Друге. Ми апелюватимемо до Ради Європи, інших європейських інституцій, які, як сподіваємось, спонукатимуть Україну як члена Ради Європи переглянути недопустимі норми закону.

Третє. Після отримання рекомендацій Венеціанської комісії, ми на їхній основі підготуємо відповідні зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та будемо наполегливо, всіма парламентськими і непарламентськими засобами примушувати діючу владу повернути країні правосуддя.

Водночас, ми як опозиція готові боротися й захищати демократію та права людей в будь-яких жорстких умовах".