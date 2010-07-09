Росія пропонує відмовитися від "чорних списків"

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ ухвалив рішення про відмову на основі взаємності від практики обмежень на в`їзд громадян України і дав необхідні доручення.

Про це повідомляє Департамент інформації і преси Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

«Виходимо з того, що відмова від практики так званих «чорних списків», за що послідовно виступала російська сторона, відповідає новому характеру відносин між Москвою і Києвом», - підкреслюється у повідомленні.