Шустер залишається на "Україні" до грудня
06:38, 12 липня 2010Політика
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Ведучий має тривогу
Шустер Live буде виходити на телеканалі "Україна" до 24 грудня 2010 року.
Відповідний контракт підписав ведучий телепрограми Савік Шустер в ефірі програми "Чорне і біле" на телеканалі ТВі.
Він уточнив, що контракт підписаний не на весь наступний телесезон, тому що гендиректор телеканалу Вольдемар Дзікі повідомив, що "його особистий контракт закінчується, і він не має права або можливості підписати контракт на довше".
Шустер також зазначив, що "є тривога, що його (контракт на вихід телепрограми) можуть не продовжити".
"Думаю, що у нас є час на те щоб, врешті-решт, якщо він не буде продовжений перепрофілюватися якось і знайти інші способи роботи", - заявив він.
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