Шустер залишається на "Україні" до грудня

Шустер Live буде виходити на телеканалі "Україна" до 24 грудня 2010 року.

Відповідний контракт підписав ведучий телепрограми Савік Шустер в ефірі програми "Чорне і біле" на телеканалі ТВі.

Він уточнив, що контракт підписаний не на весь наступний телесезон, тому що гендиректор телеканалу Вольдемар Дзікі повідомив, що "його особистий контракт закінчується, і він не має права або можливості підписати контракт на довше".

Шустер також зазначив, що "є тривога, що його (контракт на вихід телепрограми) можуть не продовжити".

"Думаю, що у нас є час на те щоб, врешті-решт, якщо він не буде продовжений перепрофілюватися якось і знайти інші способи роботи", - заявив він.

Українська правда