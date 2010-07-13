Тігіпку шкода, що Шуфрича звільнили

Віце-прем`єр-міністр України Сірій ТІГІПКО шкодує, що Нестора ШУФРИЧА звільнено з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Скажу відверто, що мені шкода, що пішов ШУФРИЧ. Це один з небагатьох представників, який доволі добре вписався", - сказав С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що Н.ШУФРИЧ у своїй роботі демонстрував "активність і мобільність". "Мені було досить приємно і нормально з ним працювати", - відзначив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Верховна Рада звільнила Н.ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Напередодні Президент Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Н.ШУФРИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Сам Н.ШУФРИЧ пояснив своє звільнення з посади міністра необхідністю надати цю посаду новим майбутнім представникам коаліції.