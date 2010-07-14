Попов проситиме Черновецького дочекатися процедур і аналізу

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що рішення про передачу у тривалу оренду приватній структурі об’єктів аеропорту “Київ” (Жуляни) до кінця не проаналізовано, а тому з його введенням у дію варто поспішати.

У зв’язку з цим Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ як голові Київради буде направлено звернення з проханням поки не підписувати відповідне рішення депутатів міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ повідомив сьогодні журналістам.

Так, відповідаючи на запитання про ставлення до рішення Київради про оренду аеропорту, прийнятого 8 липня, О.ПОПОВ сказав: “Не можу поки що прокоментувати. Я просив не розглядати питання, пов’язані із землею і власністю на сесії Київради, яка була 8 липня. Розгляд все ж таки відбувся. Я просив про це тому, що ми (профільні заступники голови КМДА – УНІАН) до кінця не проаналізували всі проекти, які виносились на розгляд. Тому зараз ми підготували звернення до міської ради, до її голови відносно того, що уже обмежена кількість прийнятих рішень, на нашу думку, не пройшла відповідної процедури”.

За поясненням О.ПОПОВА, мера просять не підписувати низку рішень, поки не будуть виконані усі процедури та аналізи. “Ми просимо поки що не підписувати ці рішення міським головою. І в тому числі це рішення, про яке ви кажете”, - сказав він журналістам.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Київрада затвердила ТОВ «Мастер-Авіа» орендарем комплексу будівель аеропорту «Жуляни» за результатами проведеного конкурсу Головним управлінням комунальної власності КМДА.

Проект рішення про передачу майна, що належить територіальній громаді Києва, в оренду на конкурсних засадах був внесений з голосу до порядку денного депутатом Блоку Литвина, членом постійної комісії Київради із земельних питань, містобудування та архітектури Денисом КОСТРЖЕВСЬКИМ.

Наприкінці травня цього року стало відомо, що Київрада оголосила конкурс на право оренди терміном на 49 років комплексів будівель, споруд і обладнання низки об’єктів аеропорту “Жуляни”. В умовах конкурсу зазначено, що майно та обладнання КП “Міжнародний аеропорт“ Київ” (Жуляни) ”буде передано орендарю, який погодиться погасити борг підприємства у розмірі 22,468 млн. грн. перед ВАТ КБ “Хрещатик” та профінансувати будівництво нового пасажирського терміналу загальною площею 12 тис. кв. м.

Документи на участь у конкурсі подавали три компанії: “Юридична фірма Ес енд Пі”, “Мастер-Авіа” та “Промсоцпророзвиток”.

16 червня депутат Київради від БЮТ, заступник голови постійної комісії з питань власності Денис МОСКАЛЬ заявив, що конкурс на право оренди комплексу будівель аеропорту “Київ” закінчено за 16 днів до його завершення. Він припустив, що поспішність проведення конкурсу зумовлена лобіюванням інтересів однієї з компаній-учасниць всупереч загальнодержавним та міським інтересам. Депутат зазначив, що інвестор, який буде переможцем конкурсу, фактично отримує готовий бізнес за рахунок державного бюджету.

У вересні 2009 рові Київрада дозволила аеропорту “Жуляни” взяти кредит у сумі 110 млн. грн. під заставу майна підприємства. Цим рішенням депутати внесли зміни до попереднього рішення Київради від 26.07.2007, яким надавався дозвіл підприємству взяти кредит під заставу майна підприємства в обсягу 164 млн. грн. Для отримання кредиту Київрада дозволила аеропорту передати в заставу індивідуально визначені будівлі і споруди аеропорту, що перебувають в нього на балансі.