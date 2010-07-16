«Спрощенців» змусять додатково сплачувати до Пенсійного фонду?

Українських платників єдиного та фіксованого податку зобов’яжуть сплачувати додатково внески до Пенсійного фонду, розмір яких становитиме від 210,82 грн. щомісяця.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Андрій НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, таке нововведення міститься у підписаних Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ змінах до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

«Таким чином, цим законом фактично нівелюється поняття «єдиного податку» та спрощеної звітності. Спрощенці повинні будуть не просто сплачувати єдиний податок і подавати щоквартально звітність, а ще й сплачувати щомісячно додаткові внески до Пенсійного фонду і подавати відповідну звітність», - заявив А.НЕЧИПОРЕНКО.

«Якщо так піде і надалі, то на «спрощенців» скоро покладуть обов’язки доплачувати окремо й інші податки, які до цього, як і внески до Пенсійного фонду, знаходяться у складі єдиного або фіксованого податку», - додав він.

При цьому А.НЕПИПОРЕНКО зауважив, що лише кілька днів тому, 13 липня, Київський апеляційний адміністративний суд скасував постанову Кабінету міністрів України № 366, якою платників єдиного та фіксованого податків зобов’язували сплачувати додаткові внески до Пенсійного фонду України. «Одним з аргументів, на яких ґрунтується рішення суду: ставки внесків до Пенсійного фонду мають встановлюватися виключно законом», - зазначив адвокат.

За його словами, “латати дірки” Пенсійного фонду за рахунок платників єдиного та фіксованих податків будуть тепер законно - Президент України підписав відповідний закон, яким фактично продублював положення одіозної постанови Кабміну № 366.

«На розмірі пенсій майбутніх сучасних підприємців такі нововведення особливо не відобразяться», - вважає А.НЕЧИПОРЕНКО.

На його думку, такі зміни «не мають нічого спільного з необхідністю реформування спрощеної системи оподаткування, про яку всі давно так говорять».

Як повідомлялося, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 15 липня підписав Закон “Про внесення змін до Законів України “Про державний бюджет України на 2010 рік” і “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування”.

Ним, зокрема, передбачено, що платники єдиного податку тепер мають сплачувати 350 гривень.

"При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страхові внески", - йдеться в законі.