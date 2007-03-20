Жванія заявляє, що Луценку шиють знайдений у Києві арсенал зброї

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Давид ЖВАНІЯ допускає, що виявлений в одному з будинків у Києві арсенал зброї “буде приписаний” лідеру громадянського руху “Народна самооборона” Юрію ЛУЦЕНКУ.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, за словами Д.ЖВАНІЇ, слідчі прокуратури уже “шиють” Ю.ЛУЦЕНКУ знайдений напередодні на бульварі Дружби народів арсенал зброї. (Як повідомлялося, за фактом виявлення арсеналу зброї в будинку на бульварі Дружби народів органами Міністерства внутрішніх справ порушена кримінальна справа).

“Не даремно ж цей арсенал було виявлено поруч з офісом “Народної самооборони”, - сказав депутат, нагадавши, що Київська обласна організація "Антикримінальний вибір" - учасник громадського руху "Народна самооборона" - вже розповсюдила заяву, у якій допускає спробу її дискредитації в зв`язку з виявленням арсеналу зброї в будинку, у якому знаходиться офіс цієї організації.

“Звичайно, у слідчих нема ніяких доказів того, що цей арсенал належить “Народній самообороні”, - заявив Д.ЖВАНІЯ. А на питання, де слідчі візьмуть докази, які б пов’язали знайдений арсенал з іменем Ю.ЛУЦЕНКА, зазначив, що йому “важко коментувати марення сивої кобили”.

“Це вже відпрацьована технологія. У нас у всіх сталося дежавю - в 2004 році, напередодні президентських виборів, “Порі” аналогічно “шили” підготовку до збройного повстання, “знайшовши” в їхньому офісі зброю”, - заявив Д.ЖВАНІЯ, зазначивши, що сьогодні використовуються ті самі методи.

“Основна мета Генпрокуратури – не дати ЛУЦЕНКОВІ спокійно їздити по регіонах і за межами України - у нього відібрали усі паспорти. Тому подальші дії Генпрокуратури - абсолютно непрогнозовані” , - заявив Д.ЖВАНІЯ, відповідаючи на запитання щодо того, чи не існує загрози арешту Ю.ЛУЦЕНКА сьогодні під час його допиту в Генпрокуратурі.

Д.ЖВАНІЯ, втім, заявив, що в “Народної самооборони” щодо нинішньої ситуації є “план А, план Б, і план С. І за будь-яких обставин ми будемо продовжувати діяти і доводити поставлені нами задачі до кінця”.