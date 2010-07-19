Депутат: ЄС має вплинути на розслідування Смоленської катастрофи

Депутат Європейського парламенту від Польщі Ришард ЧАРНЕЦЬКИЙ хоче залучити Європейський союз до тиску на Росію задля пришвидшення розслідування причин авіакатастрофи під Смоленськом, у якій загинув Президент Польщі Лех Качинський, його дружина і багато представників польської політичної еліти.

Про це йдеться у зверненні депутата до Єврокомісії, текст якого має УНІАН.

Депутат, який в Європарламенті представляє найпопулярнішу польську опозиційну партію “Право і справедливість”, звинувачує російські власті у недбалому розслідуванні причин Смоленської трагедії.

“Російські прокурори затримують передання документів у справі польській прокуратурі. Значна частина поляків вважає, що росіяни ведуть слідство недбало і, більше того, намагаються щось приховати”, – йдеться у зверненні депутата до Єврокомісії.

Р.ЧАРНЕЦЬКИЙ, який є депутатом Європарламенту з часу приєднання Польщі до ЄС у 2004 році, також запитує Єврокомісію, чи має вона намір з’ясовувати обставини згаданої справи у росіян.

За словами депутата, Єврокомісія зобов’язана відповісти на його звернення до вересня.

“Звичайно, це форма тиску на Росію... Це перше звернення (щодо цієї справи) у Брюсселі і Страсбургу, однак воно не буде останнім”, - йдеться у заяві Р.ЧАРНЕЦЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, польська прокуратура через три місяці розслідування причин авіакатастрофи під Смоленськом отримала від російських слідчих лише одну часткову відповідь на п’ять надісланих звернень щодо надання правової допомоги.

Представники партії “Право і справедливість”, співзасновником якої був покійний президент Польщі, критикують чинну польську владу за те, що вона не домагалася самостійного розслідування причин авіакатастрофи.

Низка польських оглядачів вважає, що росіяни намагаються покласти усю вину за катастрофу на польських пілотів, тоді як причиною трагедії могли бути неправильні дані, повідомлені екіпажу урядового літака диспетчером Смоленського аеропорту, з огляду на які в умовах поганої видимості пілоти знизилися значно раніше, ніж мали б те зробити.