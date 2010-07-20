КЗУ: комсомольські функціонери роблять вигляд, що моляться Богу
Хто замовив підпал храму на Луганщині?
Луганський Народний комітет захисту України вимагає від правоохоронців неупереджено розслідувати справу за фактом знищення храму на честь Архістратига Божого Михайла, що належить Українській православній церкві (Київського патріархату).
Про це йдеться у заяві Луганського Народного комітету захисту України, текст якої розміщено на сайті комітету.
«Напередодні візиту Московського Патріарха в Україну в результаті підпалу знищено дерев’яну будівлю храму на честь Архістратига Божого Михаїла - першого в Луганську дерев’яного храму УПЦ Київського Патріархату», - нагадується у заяві.
Луганський Народний комітет захисту України вважає підпал храму «черговим актом нищення українства на Сході держави і поверненням до русифікації».
«Вчорашні комсомольські функціонери, які сьогодні очолюють керівництво Луганщини, роблять вигляд, що моляться Богу, а насправді поклоняються дияволу. Цей злочин був натхнений саме їхньою політикою, якщо і не був інспірований напряму», - говориться у заяві.
Знищення храму , вважають члени комітету, є «порушенням прав частини луганців на вибір віросповідання».
Вони вимагають від правоохоронних органів неупередженого розслідування факту злочину і покарання винних.
Як повідомляв УНІАН, 19 липня на сайті УПЦ (КП) з’явилося повідомлення, що 18 липня приблизно о 3.30 ранку внаслідок підпалу знищено дерев`яну будівлю храму на честь Архістратига Божого Михайла на околиці Луганська.
«Будівництво першого в Луганську дерев`яного храму Української православної церкви (Київського патріархату) перебувало на завершальній стадії – залишалося лише встановити купол», - наголошується у повідомленні.
Також у повідомленні зазначалося, що, як свідчив сторож, вночі до храму увірвалися двоє невідомих, які його побили, а потім з каністр облили будівлю храму і дерево, призначене для будівництва, і підпалили. У результаті пожежі будівля згоріла практично повністю.
За словами єпископа Луганського і Старобельського ТИХОНА, збитки у результаті підпалу перевищують 300 тис. грн. (понад 38 тис. дол.).