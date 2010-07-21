Гриценко: уряд нищить всі оборонні програми

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО негативно оцінює урядову політику з питання підтримки та розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, про це йдеться у зверненні А.ГРИЦЕНКА до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

У документі А.ГРИЦЕНКО констатує, що керівництво держави упродовж багатьох років не приділяє достатньої уваги підприємствам оборонно-промислового комплексу.

“Безумовним показником уваги до конкретної галузі економіки є обсяги державних асигнувань в її розвиток, - вважає А.ГРИЦЕНКО. - Так, за винятком 2007 року, коли фінансування ОПК на замовлення Міністерства оборони було значно збільшено, ситуація хронічного недофінансування повторюється практично кожен рік. Поки не став виключенням і 2010 рік”.

Зважаючи на складність формування державного бюджету України в умовах кризи, голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони звернув увагу М.АЗАРОВА на те, що з 884,56 млн. грн. асигнувань, передбачених на розвиток ОВТ у 2010 році, практично всі вони сплановані за спеціальним фондом. Занепокоєність, на його переконання, полягає в тому, що кошти за спеціальним фондом практично ніколи не надходили до підприємств промисловості.

“За загальним фондом передбачено тільки 88 млн. грн. Із стабілізаційного фонду на розвиток ОВТ передбачається виділити ще 90 млн. грн. Розписом асигнувань державного бюджету України фінансування розвитку ОВТ (озброєння та військова техніка) за загальним фондом передбачено тільки у другому півріччі поточного року, а за спеціальним фондом тільки в останньому кварталі, з них 90% - у грудні. Таким чином, до кінця року підприємства не працюють. Отже, постають питання: коли виконувати замовлення держави; як без завантаження промисловості виходити з кризи; як досягти бажаного росту ВВП; як платити заробітну плату, утримувати та розвивати підприємства”, - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

За його інформацією, лише 80,9 млн. грн. передбачено всім українським конструкторським бюро на розробку ОВТ, але виключно для оплати вже виконаних у 2009 році робіт.

“Також на червень 2010 року повністю припинено фінансування виконання державних контрактів з конструкторськими бюро зі створення більш ніж 30 нових зразків ОВТ за договорами, що укладені у попередні роки. Державне оборонне замовлення на 2010 рік на створення та закупівлю ОВТ не затверджене. Залишаються незатвердженими державні оборонні програми розвитку озброєння та військової техніки, створення корабля класу “Корвет”, не внесені зміни до програми Ан-70”, - заявив народний депутат.

Враховуючи, що існуючі проблеми потребують негайного вирішення, А.ГРИЦЕНКО вважає за необхідне з метою забезпечення планування подальшого розвитку оборонного сектора економіки держави прискорити розгляд і затвердження Кабінетом міністрів розроблених Міністерством оборони проектів державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки на 2010-2015 роки, державної цільової оборонної програми створення та будівництва кораблів класу “Корвет”, змін до програми створення і будівництва літака Ан-70.

З метою забезпечення реального розвитку економіки держави він пропонує відмовитись, починаючи з 2011 року, від спеціального і стабілізаційного фондів у структурі державного бюджету, які плануються, але щорічно не наповнюються та видатки за якими не здійснюються.