Медведько відмовився казати, кого «палить» Пукач

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО не виключає, що за результатами завершення досудового слідства у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе можуть з’явитися інші обвинувачувані, окрім колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні журналістам у Києві.

Генпрокурор вкотре підкреслив, що слідчі дії з обвинувачуваним у цій справі О.ПУКАЧЕМ тривають і будуть завершені у липні-серпні.

«В цей термін ми завершимо розслідування цієї кримінальної справи і розпочнемо ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. На даний момент в якості обвинуваченого – ПУКАЧ. Інших обвинувачуваних немає», - наголосив О.МЕДВЕДЬКО.

Водночас, як зауважив генпрокурор, «давайте почекаємо моменту оголошення закінчення досудового слідства. Зараз ще виконуються певні слідчі дії, тому я не можу оголошувати, кого він (О.ПУКАЧ – УНІАН) назвав, тому що це буде зовсім неправильно з точки зору закону».

«Ми не ховаємо. Якщо ми прийдемо до закінчення, тоді скажемо, що у нас одна особа в якості обвинувачуваного або їх декілька. І ми обов’язково скажемо, що закінчено досудове слідство за обвинуваченням О.ПУКАЧА або ще інших осіб», - заявив О.МЕДВЕДЬКО.