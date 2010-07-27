Міліція оточила 45-метровий Державний прапор України
10:17, 27 липня 2010Політика
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У Києві - акція протесту проти Кирила
Учасники акції протесту проти візиту предстоятеля Російської православної церкви, патріарха Московського і всія Русі КИРИЛА розгорнули на Європейській площі у Києві Державний прапор України розміром 35 на 45 метрів.
|Фото Миколи Лазаренка
По периметру розгорнутого прапору чергують представники правоохоронних органів.
Також учасники акції провели мітинг, на якому висловлювались проти візиту КИРИЛА в Україну.
Представники УНП зазначали, що акція присвячена 145-й річниці від дня народження Митрополита Української греко-католицької церкви, Праведника миру Андрея Шептицького. Акція символізує акт міжконфесійного примирення в Україні.
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