Тимошенко закликає українців подавати судові позови

Партія "Батьківщина" буде боротися за те, щоб людям не підвищували ціни на газ. Про це заявила її лідер Юлія Тимошенко, коментуючи сьогоднішнє оскарження в Окружному адміністративному суді міста Києва постанови НКРЕ про підвищення ціни на газ для населення.

Як повідомляє офіційний сайт політика, Юлія Тимошенко вважає безпідставним підвищення тарифів на газ для населення, оскільки, за її словами, НАК "Нафтогаз України" зараз перебуває в стабільному фінансовому стані.

"Для цього немає ніяких підстав і ніякої потреби. НАК "Нафтогаз", який ми поставили повністю на ноги, захистили від банкрутства, витягнули з усіх боргів за два роки, поки я працювала, сьогодні знаходиться в нормальному фінансовому стані, і не потрібно категорично підвищувати ціни на газ для населення, а ще й на 50%", - переконана екс-прем`єр-міністр.

Юлія Тимошенко при цьому наголошує, що Віктор Янукович як під час президентської кампанії, так і одразу після підписання харківських угод про зниження ціни на природний газ в обмін на продовження термінів перебування в Україні російського Чорноморського флоту заперечував можливість підвищення вартості житлово-комунальних послуг.

"Це великий обман людей України. Причому обман на користь його (Януковича) власних прибутків, його власних тіньових доходів, його власних тіньових структур, якою є "Росукренерго", - переконана лідер "Батьківщини".

"Якщо Янукович розповідає, що у них починає налагоджуватися економіка, то яке він має моральне право при цих пенсіях і заробітних платах піднімати на 50% ціни на побутовий природний газ для споживання людей?" – підкреслює вона.

Юлія Тимошенко нагадує, що її уряд навіть у кризові місяці зміг утримати ціни на газ для населення. "Це дійсно екстраординарна подія, тому що навіть в розпал кризи в 2008-2009 році, коли і світ, і Україна знаходилися в епіцентрі фінансового розвалу, навіть тоді я як Прем’єр-міністр не допустила підвищення цін на природний газ побутового використання для громадян України", - констатує вона.

На думку екс-прем`єра, рішення влади про підвищення ціни на газ для населення зумовлено її певними зобов`язаннями перед спонсорами своєї виборчої кампанії. "Це викликано однією причиною, тому що потрібно повертати компанії "Росукренерго" 5,4 мільярдів доларів", - пояснює вона.

Таким чином, за словами Юлії Тимошенко, борг компанії "Росукренерго" виплачуватиметься за рахунок пересічних громадян. "Безумовно, їх потрібно звідкись брати. Безумовно, ці 5,4 мільярдів доларів - великі гроші. І саме тому їх вирішили зібрати як додаткову плату з тих людей, які живуть з останніх копійок", - вважає лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко також нагадує, що для побутового використання застосовується природний газ українського походження, якого у держави достатньо. "Я хотіла би повідомити всім людям, що вони споживають в побуті не російський природний газ, вони споживають газ українського видобутку, і його вистачає для того, щоб закрити всі побутові потреби сьогодні людей", - каже вона.

Команда Юлії Тимошенко переконана: у тому випадку, якщо суд буде розглядати цю справу неупереджено і відповідно до чинного законодавства, у нього не буде іншого виходу, ніж визнати постанову протиправною та скасувати її.

У зв’язку з цим "Батьківщина" закликає громадян України пам’ятати про свої права і захищати їх, не терпіти знущань влади, подавати судові позови в тому числі до Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ).