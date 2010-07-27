Суддя у справі проти Януковича взяла самовідвід

Сьогодні суддя Печерського районного суду Києва Світлана ВОЛКОВА взяла самовідвід під час судового засідання у справі за позовом громадянина Віктора ВОЛОСЮКА проти Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який 27 квітня 2010 року в Страсбурзі заперечив Голодомор як геноцид українського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, це сталося на вимогу представник позивача – голови Київської організації ВО “Свобода” Андрія МОХНИКА, - який заявив про відвід судді у зв’язку з неналежною організацією фіксації судового процесу, коли “важливі для справи факти і події не фіксувалися у журналі судового засідання”.

“Упродовж усього судового розгляду суддя С.ВОЛКОВА всіляко порушувала права позивача, не задовольняла клопотання, які мають значення для справи, зокрема сьогодні вона відхилила моє клопотання про долучення до справи постанови Київського апеляційного суду міста Києва від 13 січня 2010 року, якою визнано, що Голодомор як геноцид українського народу організували колишні московсько-большевицькі очільники – Сталін, Каганович та інші. Суддя, практично, виступала на боці ЯНУКОВИЧА, що абсолютно виключало справедливий розгляд справи”, - заявив А.МОХНИК.

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛОСЮК у своїй позовній заяві наголошує, що глава держави, заявивши 27 квітня у Страсбурзі про заперечення Голодомору як геноциду українського народу, зганьбив честь і гідність позивача і вчинив акт наруги над знищеними таким злочинним способом мільйонами людей.

В.ВОЛОСЮК просить суд винести рішення, яке зобов`яже Президента вибачитись публічно перед позивачем і перед українським народом.