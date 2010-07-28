Франція оголосила війну "Аль-Каїді"

Франція перебуває у стані війни з "Аль-Каїдою". З такою заявою виступив прем`єр-міністр країни Франсуа Фійон після того, як з`явилися повідомлення, що бойовики екстремістської організації вбили заручника - громадянина Франції, 78-річного інженера Мішеля Жермано.

Глава французького уряду заявив також, що інформація про вбивство заручника може виявитися цілком достовірною. Проте політик зауважив, що вбивство могло відбутися до, а не після операції з його звільнення, проведеної минулого тижня за "технічної і логістичної" підтримки Франції, але марної, передає Associated Press з посиланням на французькі ЗМІ.

Ф.Фійон також повідомив, що Франція буде щільніше співпрацювати з урядами держав північного заходу Африки, які борються проти терористів "Аль-Каїди", зокрема Мавританії, Малі, Алжиру та Нігеру.

Напередодні інформацію про загибель французького заручника підтвердив президент Франції Ніколя Саркозі, пообіцявши, що винуватці "не підуть безкарними".

25 липня представники "Аль-Каїди в мусульманському Магрибі" заявили, что М.Жермано був убитий, і це помста організації за шістьох її членів, знищених у результаті спецоперації мавританських військових.

На північному заході Африки зростає рівень занепокоєння тероризмом і збільшенням контрабанди, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Алжир, Мавританія, Малі і Нігер у квітні відкрили об`єднаний військовий штаб в одній з пустель. Його метою стала організація колективної відповіді на погрози контрабандистів і членів "Аль-Каїди". США в рамках допомоги африканським військам організували для них навчальні збори на місцевості.

У Північній Африці тривалий час діяв ісламський повстанський рух, який формально об`єднався з "Аль-Каїдою" в 2006 році.