Голова німецького МЗС вважає Туреччину недозрілою для вступу в ЄС

Віце-канцлер і міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле, вирушаючи з візитом до Стамбула, заявив, що Туреччина на даний момент ще не дозріла для вступу в ЄС, повідомляє Лента.ру з посиланням на Welt. "Якби це питання вирішувалося сьогодні, Туреччину визнали б неготовою до вступу до Євросоюзу", - зазначив голова німецького МЗС. Проте Вестервелле наголосив важливість того, щоб Туреччина залишалася орієнтованою на Європу.

Туреччина, за словами міністра, може надати значну, конструктивну допомогу при вирішенні конфліктів, які відбуваються в Афганістані, Ірані, Ємені або на Близькому Сході.

Гідо Вестервелле не став відповідати на питання, чи вважає він необхідним поставити можливе входження Туреччини в ЄС на загальноєвропейський референдум, зауваживши, що не хоче спекулювати на тему, яка ще не скоро може стати актуальною.

Ті, хто вважає, що входження Туреччини в ЄС має відбутися найближчим часом, на думку Вестервелле, помиляються. "Насправді, головне зараз не кривдити Туреччину і постаратися не створювати враження, ніби ми нею не цікавимося", - цитує міністра Лента.ру.