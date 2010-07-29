У Цушка натякають, що Україна не зможе оминути Митний союз

Без участі України в Митному союзі Росії, Білорусі і Казахстану неможливе створення Єдиного економічного простору (ЄЕП) з цими країнами.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН.

Він зазначив, що Митний союз є необхідним, після створення зони вільної торгівлі (ЗВТ), етапом інтеграції для створення ЄЕП.

В.МУНТІЯН сказав, що всього існує п`ять етапів інтеграції. У ЗВТ знімаються всі обмеження в торгівлі між країнами-учасницями, але з їх боку відносно третіх країн здійснюється власна економічна політика.

Другий етап – Митний союз. «Це вищий рівень економічної інтеграції: щодо третіх країн вже не можна здійснювати свою власну зовнішньоекономічну політику, вона повинна бути спільною, узгодженою між країнами ЗВТ», – пояснив В.МУНТІЯН.

«Третій етап – Єдиний економічний простір. Не пройшовши перший і другий етапи, вийти на третій ми не зможемо. А, як відомо, угода про ЄЕП ратифікована парламентами Білорусі, Казахстану, РФ і України ще в 2004 році», – сказав В.МУНТІЯН.

Після формування ЄЕП, наголосив заступник міністра, створюється економічний союз, а потім економічний і валютний союзи, тобто створюються наднаціональні органи. «Але таких далеких планів у України немає», – зазначив В.МУНТІЯН.

Довідка УНІАН. Президенти Росії, Білорусі і Казахстану на зустрічі в Алмати 19 грудня 2009 року домовилися створити Єдиний економічний простір до 1 січня 2012 року.

У березні 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна увійде до Єдиного економічного простору лише на умовах Світової організації торгівлі, членом якої вона є, і у зв`язку з цим потрібно, щоб решта учасників ЄЕП теж увійшли до СОТ.

Він зазначив, що «ця тема (вступу до ЄЕП – УНІАН) залишається актуальною».

Росія, Білорусь і Казахстан, які оголосили 5 липня про набуття чинності Митного кодексу Митного союзу, мають намір вступати до Світової організації торгівлі на узгоджених умовах.