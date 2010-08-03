Дітище уряду Азарова опублікували: чекають від бізнесу пропозицій

Відкоригований проект Податкового кодексу України опубліковано в «Урядовому кур`єрі». Текст документа розміщено у виданні від 3 серпня № 141.

У документі 19 розділів.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня п.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з представниками дипломатичних кіл, що відкоригований проект Податкового кодексу буде опубліковано в «Урядовому кур`єрі» для обговорення представниками бізнесу з метою подальшого його доопрацювання.

«Цей варіант буде опубліковано в «Урядовому кур`єрі», і приблизно місяць ми чекатимемо від бізнесу пропозицій до цього варіанту. Потім ще раз зберемося і подивимося – спробуємо знайти баланс між необхідністю створити умови для інвестицій і необхідністю збирати податки», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив необґрунтованість критики поданого урядом проекту Податкового кодексу після ухвалення його у першому читанні Верховною Радою.

Довідка УНІАН. 17 червня 2010 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу у нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступають також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.