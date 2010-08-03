Янукович не зрозумів, чому Меджліс відмовився йти на зустріч із ним

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не розуміє причини неприходу керівництва Меджлісу кримських татар на сьогоднішню зустріч із ним у Сімферополі й нараду зі стратегічного розвитку Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції за підсумками наради й зустрічі з представниками кримськотатарських громадських організацій.

«Хай цьому (діям Меджлісу – УНІАН) оцінку дає кримськотатарський народ. Політизування незрозуміле для мене. До кого вони в опозиції: до населення Автономної республіки Крим, до Автономної республіки Крим? Ми ніяких політичних питань не розглядали, ми розглядали питання розвитку Кримської автономії, де проживає велика кількість кримських татар, які повинні залучатися до цієї роботи (до розробки стратегії Криму – УНІАН)», - сказав Президент.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, позиція, яку зайняли сьогодні керівники Меджлісу, «веде в нікуди».

«Я цю позицію не розумію. Мені здається, що така позиція керівництва Меджлісу не має ніякої перспективи», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, члени Ради представників кримськотатарського народу при Президенті України, які є членами Меджлісу, відмовилися брати участь у запланованій раніше на сьогодні зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні президії Меджлісу.

У заяві президії зазначається, що 13 травня 2010 року в Києві відбулася зустріч голови Меджлісу, народного депутата України Мустафи ДЖЕМІЛЬОВА з главою держави, в ході якої було досягнуто домовленість про проведення на початку серпня зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з Радою представників кримськотатарського народу при Президенті України. На зустрічі планувалося обговорити найбільш актуальні питання, пов`язані з поверненням, облаштуванням і відновленням прав кримськотатарського народу.

"До запланованої зустрічі Радою представників кримськотатарського народу було проведено відповідну підготовчу роботу. Проте, напередодні зустрічі були зроблені дії, що йдуть урозріз із раніше прийнятим Президентом України рішенням про проведення засідання Ради представників кримськотатарського народу. Так, замість засідання Ради представників кримськотатарського народу за участю Президента України було запропоновано "зустріч із представниками кримськотатарського населення", - йдеться в заяві.

Автори заяви зазначили, що "на цю переформатовану зустріч, окрім керівників Меджлісу кримськотатарського народу і делегованих його Президією учасників, виявилися запрошеними не керівники більшості впливових громадських організацій кримських татар, які активно працюють і мають авторитет у Криму, а представники двох-трьох відомих своєю скандальністю громадсько-політичних утворень, за якими стоять особи, готові заради своїх амбіцій до будь-яких деструктивних дій".

Президія Меджлісу попросила В.ЯНУКОВИЧА призначити дату зустрічі з Радою представників кримськотатарського народу при Президенті України.