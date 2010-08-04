У БЮТ нагадали обіцянку Януковича - податкові канікули на 5 років

Проект нового Податкового кодексу є податковим терором з боку команд Віктора ЯНУКОВИЧА проти малих та середніх підприємців.

Як повідомили УІНАН в прес-службі БЮТ, про це сьогодні на прес-конференції заявив народний депутат від БЮТ, міністр фінансів опозиційного уряду Андрій СЕНЧЕНКО.

А.СЕНЧЕНКО зазначив, що проект Податкового кодексу передбачає підвищення максимальної ставки податку для підприємців-фізичних осіб на спрощеній системі оподаткування з існуючих 200 гривень до 600 грн. За словами народного депутата, таким чином влада кинула напризволяще декілька мільйонів громадян, для яких єдиний варіант отримати робоче місце – створити його самим. «Малий та середній бізнес – це мільйони маленьких інвесторів, які інвестували у власну країну. Дуже прикро бачити, що правляча верхівка, по суті, жорстоко обдурила цих людей на виборах. Адже одним з передвиборчих гасел кандидата ЯНУКОВИЧА були податкові канікули на 5 років», - сказав народний депутат.

А.СЕНЧЕНКО наголосив, що розраховуючи на податкову перерву, люди підтримали В. ЯНУКОВИЧА. “Вони вивернули кишені, відмовили собі у всьому, зекономлені гроші зібрали та інвестували у свій сімейний бізнес для того, щоб мати перспективу та гарантоване робоче місце. Мільйони людей побудували свій маленький сімейний бізнес-план на обіцянках Віктора ЯНУКОВИЧА та його команди, а коли він прийшов до влади - то все виявилось навпаки», - додав А.СЕНЧЕНКО.

На думку народного депутата, значна кількість підприємців не зможе витримати додаткові податкові навантаження, які пропонуються у новому Податковому кодексі. «Я вважаю, що влада розгорнула проти підприємців справжній податковий терор, причому не лише по відношенню до опозиції, а й простих громадян», - сказав народний депутат.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент В.ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступають також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня, відкоригований проект Податкового кодексу України опубліковано в «Урядовому кур`єрі».