Азаров обіцяє нове житло людям, будинки яких зруйнувала стихія

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує, що всі сім’ї, будинки яких були зруйновані чи пошкоджені внаслідок повеней і зсувів ґрунту в Чернівецькій області, до осені мають отримати нове житло.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це він заявив сьогодні у Чернівцях після урочистого засідання з керівним складом регіону з нагоди святкування 70-річчя з дня утворення області.

За словами М.АЗАРОВА, абсолютно всі сім’ї, будинки яких були пошкоджені під час повеней і зсувів, восени повинні отримати житло, а їхні діти мають піти до школи.

М.АЗАРОВ доручив губернатору області Михайлові ПАПІЄВУ взяти це питання під особистий контроль, підкресливши при цьому, що всі необхідні кошти для будівництва житла будуть виділені вчасно.

Також М.АЗАРОВ зауважив, що виконання рішення Президента, Ради національної безпеки і оборони України і відповідних доручень уряду щодо запобігання пожеж "в області організовано на високому рівні".

"Незважаючи на аномальну спеку, в області не сталося жодної пожежі", - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок довготривалих, сильних дощів з 22 по 29 червня від розливу річок, прориву дамб, підйому ґрунтових вод, накопичення в низинах стічних вод та активізації зсувних процесів в 10 районах Чернівецької області визнано постраждалими 294 населені пункти, в тому числі м. Чернівці.

Стихією було зруйновано та пошкоджено 2 тис. 82 житлові будинки.