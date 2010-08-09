Янукович відправив Медведька шукати паліїв

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів зустріч з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, насамперед Президент наголосив на важливості оперативного реагування органів прокуратури на факти навмисних підпалів, що сьогодні фіксуються в Україні. «Необхідно якнайшвидше вирішити, яким чином нам позбутися на майбутнє цієї проблеми. Адже ті, хто займаються навмисними підпалами, повинні за це відповідати, бо від їхніх дій страждають країна, її економіка», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

У контексті завершення кампанії збору врожаю та початку реалізації зерна глава держави звернув увагу генерального прокурора на необхідність реагування на політику штучного збивання ціни, яку сьогодні намагаються проводити зернотрейдери.

«Ми зараз хочемо створити всі умови, щоб сільгоспвиробники повернули свої кошти, які вклали у цей врожай», – підкреслив Президент, нагадавши про встановлення закупівельних цін. «Держава показала приклад, і передусім ми закуповуємо зараз це зерно у Державний резерв», – сказав він.

Натомість зернотрейдери фактично «змушують сільгоспвиробників дешево продавати зерно». «Тому я просив би, щоб у цих питаннях законодавство виконувалося, і зернотрейдери не обкрадали сільгоспвиробників, селян», – наголосив Президент, говорячи про доцільність організації перевірки виконання суб’єктами зернового агроринку чинного законодавства.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив важливість недопущення випадків експортування зернотрейдерами зерна невідповідного класу для відшкодування завищених сум ПДВ. «Це пряме обкрадання бюджету. І це питання також повинно зараз бути у сфері роботи Генеральної прокуратури», – відзначив Президент.

Глава держави висловився за доцільність проведення Генпрокуратурою відповідної координаційної наради з усіма регіонами та за участю інших правоохоронних органів з метою встановлення «дієвого контролю» у цьому питанні.

Під час розмови Президент окремо звернув увагу генерального прокурора на питання незаконного усиновлення і вивезення з України дітей. Глава держави наголосив, що оприлюднена нещодавно у ЗМІ інформація про непоодинокі випадки незаконного усиновлення дітей за фіктивними документами має бути ретельно перевірена. «Я просив би, щоб ви також взяли це питання під контроль на ранній стадії – стадії оформлення документів про усиновлення та вивезення дітей», – сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Глава держави, окрім того, очікує від Генеральної прокуратури більш ефективної боротьби з незаконною трансплантацією органів на території України. За його словами, йдеться, зокрема, про необхідність перевірки оприлюдненої у ЗМІ інформації про такі випадки.

«На мій погляд, робота правоохоронних органів у цьому напрямку є неефективною, і я просив би вас підняти це питання на належний рівень», – сказав Президент, звертаючись до Генерального прокурора.

Доповідаючи главі держави стосовно порушених ним питань, О.МЕДВЕДЬКО, зокрема, повідомив, що Генпрокуратура організувала перевірку дотримання вимог Лісового кодексу України та закону про пожежну безпеку. «Це питання дійсно актуальне. У кожному регіоні вже створено мобільні слідчо-оперативні групи, і ця ситуація уважно відслідковується», – сказав Генеральний прокурор, додавши, що виявлено факти зумисних підпалів. Зокрема у Дніпропетровській області порушено чотири кримінальні справи. Підпалювачів затримано.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, прокуратура Дніпропетровської області завершує досудове слідство стосовно керівника лісового господарства Міністерства оборони. «Сьогодні йому пред’явлене обвинувачення, обрана міра запобіжного заходу у вигляді арешту. Вже завтра цю кримінальну справу буде скеровано до суду», – сказав О.МЕДВЕДЬКО. Він зазначив, що завдання перевірити дотримання закону про пожежну безпеку отримали прокурори усіх областей, а результати цих перевірок будуть розглянуті на розширеній колегії Генпрокуратури уже цього місяця.

Генеральний прокурор також доповів Президентові, що відповідні завдання поставлені перед місцевими прокуратурами щодо збереження нового врожаю, недопущення його знищення чи пошкодження вогнем тощо.

«Щодо вивезення дітей, а також незаконної трансплантації внутрішніх органів, я згоден з Вами. Дійсно, на цьому напрямку роботу правоохоронних органів неможливо вважати задовільною. Тому я обіцяю Вам, що ми найближчим часом розберемося в цій ситуації та вживемо додаткових заходів для посилення прокурорського нагляду», – підкреслив генеральний прокурор.