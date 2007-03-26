Тимошенко випередила Януковича (соцопитування)

Найбільшою довірою українців на сьогодні користуються лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО та депутат Київради Віталій КЛИЧКО.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 3 березня 2007 року.

Зокрема, лідеру БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО повністю довіряють 17,3% опитаних, 19,2% - скоріше, довіряють, 14,0% - скоріше, не довіряють. Зовсім не довіряють Ю.ТИМОШЕНКО 41,5% опитаних.

Крім того, серед опитаних виявилося 16,1% респондентів, які повністю довіряють прем’єр-міністру В.ЯНУКОВИЧУ. При цьому, 21,3% респондентів йому, скоріше, довіряють, 15,7% - скоріше, не довіряють, а 37,6% - не довіряють зовсім.

Тих, хто повністю довіряє, або, скоріше, довіряє Президенту України В.ЮЩЕНКУ, виявилося 9,5% та 20,4%, відповідно. При цьому, скоріше, не довіряють главі держави 23,5% опитаних, а зовсім не довіряють - 37%.

Згідно з результатами опитування, лідеру Громадянського руху “Народна самооборона” Ю.ЛУЦЕНКУ повністю довіряють 9,1% респондентів, 19,4% - скоріше, довіряють, 20,4% - скоріше, не довіряють, а 33,1% - не довіряють зовсім.

Тих, хто повністю довіряє, або, скоріше, довіряє, ніж не довіряє депутату Київради В.КЛИЧКУ, виявилося 8,6% та 23,8%, відповідно. Скоріше, не довіряють В.КЛИЧКУ 17,4% респондентів, а зовсім не довіряють - 24,9%.

Крім того, згідно з даними опитування, голові Верховної Ради Олександру МОРОЗУ повністю довіряють 5,2% респондентів, скоріше, довіряють - 17,7%, скоріше, не довіряють - 23,2%, зовсім не довіряють - 41,9%.

Тих, хто повністю довіряє або, скоріше, довіряє лідеру КПУ Петру СИМОНЕНКУ, виявилося 8,4% і 16,5%, відповідно. При цьому 18,2% респондентів, скоріше, не довіряють йому, а 45,2% - не довіряють зовсім.

Спостерігаються істотні відмінності у рівні довіри до політиків між регіонами. Так, В.ЯНУКОВИЧУ найчастіше довіру висловлюють жителі Південного (56,3%) і Східного (54,9%) регіонів; не довіряють йому, відповідно, 34,1% і 36,0% жителів цих регіонів. А в Західному регіоні не довіряють главі уряду 78,3%, у Центральному регіоні − 65,3%; довіряють, відповідно 12,3% і 25,5%.

Ю.ТИМОШЕНКО, навпаки, більше довіряють на Заході і в Центрі країни – відповідно, 69,2% і 50,1%, тоді як на Півдні недовіру їй висловлюють 71,4%, на Сході − 81,6% опитаних.

Довіра до В.ЮЩЕНКА переважає лише на Заході країни - довіряють 59,7%, не довіряють 29,0%. У Центральному регіоні − відповідно, 35,2% і 55,1%, у Південному − відповідно, 18,9% і 71,5%, у Східному − відповідно, 12,5% і 79,1%.

Опитування проводилося в усіх областях, Києві та АР Крим. Було опитано 2012 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки опитування не перевищує 2,3%.