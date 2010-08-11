Мінфін і ДПАУ усунули від участі в підготовці Податкового кодексу?

Міністерство фінансів і Державну податкову адміністрацію України де-факто усунуто від підготовки остаточного варіанту проекту Податкового кодексу, який восени буде представлено на розгляд Верховної Ради. Про це повідомило інформоване джерело «Дзеркала тижня».

За його словами, таке рішення було ухвалене у вівторок, 10 серпня, на першому засіданні групи з підготовки Податкового кодексу. Нарада відбулася в кабінеті віце-прем`єра Бориса КОЛЕСНІКОВА.

Джерело зазначило, що на цьому засіданні вперше були представлені й узагальнені різні варіанти документа, підготовлені рядом представників виконавчої та законодавчої влади.

Засідання, за словами джерела, мало ідеологічний характер. На ньому було розглянуто варіант Податкового кодексу, обнародуваний раніше Мінфіном і ДПАУ; напрацювання віце-прем`єра з економічних питань Сергія ТІГІПКА; пропозиції групи Андрія КЛЮЄВА, Б.КОЛЕСНІКОВА і ради парламентської коаліції; частини кодексу, узгоджені з МВФ, і поправки депутатів, що входять в правлячу коаліцію.

Крім того, всі ці пропозиції було вивчено на предмет відповідності Програмі економічних реформ Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

За даними «ЗТ», на засіданні були присутні віце-прем`єри А.КЛЮЄВ, Б.КОЛЕСНІКОВ, С.ТІГІПКО, голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ, лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, уповноважений представник парламентської фракції Блоку Литвина, представник групи «Право вибору», народний депутат Давид ЖВАНІЯ, представники компанії Ernst & Young і Європейської бізнес асоціації.

Як уточнило джерело, представників Міністерства фінансів і ДПАУ на цій зустрічі не було, оскільки їх позиція відбита в обнародуваному 3 серпня проекті Податкового кодексу. Більш того, відзначив співбесідник, учасники засідання зійшлися в думці, що ці відомства будуть звільнені від домінуючої ролі в підготовці остаточного варіанту документа. «Їх роль в цьому питанні - не домінуюча, а довідково-консультативна, бо Мінфіну і ДПАУ наказано не створювати, а виконувати Податковий кодекс», - пояснило джерело.

Перед групою першого віце-прем`єра А.КЛЮЄВА поставлено завдання відпрацювати всі спірні й невирішені питання так, щоб при внесенні урядом документа на розгляд Верховної Ради він був однозначно підтриманий коаліцією.

Джерело уточнило, що проект Податкового кодексу буде представлено парламенту на початку осені й буде затверджено депутатами до ухвалення держбюджету на 2011 рік.

За словами співбесідника, «драконівську систему адміністрування податків, що викликала стільки нарікань експертів, з тексту кодексу повністю вилучено. Таке рішення прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА донесено до робочої групи віце-прем`єром Б.КОЛЕСНІКОВИМ».

Як уточнило джерело, також можна однозначно говорити про те, що в проекті Податкового кодексу буде присутній податок на розкіш, зокрема й на нерухомість. «Проте він не розповсюджуватиметься на власників радянських квартир і будинків, площа яких не перевищує 200 квадратних метрів», - додав співбесідник.

Крім того, попередньо узгоджено питання про обкладення п`ятипроцентним податком дивідендів на банківські вклади, проте не всі, а ті, які перевищують 150 тис. грн.

Співбесідник «ЗТ» додав, що також практично узгоджено розмір податку на прибуток - він становитиме 19-20%.

Джерело «ЗТ» зазначило, що принципові моменти проекту Податкового кодексу під час його підготовки обов`язково буде обговорено з МВФ.

Наступного разу для обговорення проекту Податкового кодексу група збереться найближчої п`ятниці, 13 серпня.