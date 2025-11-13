Банк ухвалив рішення позбутися бізнесу в РФ ще до початку війни в Україні.

Американський Citibank - один із найбільших західних банків на російському ринку, що входив до топ-20 у країні за розміром активів, - остаточно йде з Росії.

Як пише The Moscow Times, російська "дочка" Citi буде продана "Ренесанс Капіталу" - фінансовій групі, якою до 2024 року володів мільярдер Михайло Прохоров.

Розпорядження, що дозволяє Citi продати російський банк "Ренесанс", у середу підписав глава РФ Володимир Путін. Сума угоди в документі не розкривається.

Зазначається, що Citi, який працював у РФ із початку 1990-х, ухвалив рішення позбутися російського бізнесу ще до початку повномасштабної війни в Україні - 2021 року. А після вторгнення РФ став згортати операції: за 2022-2025 роки обсяг виданих банком кредитів скоротився на 98%, а обсяг вкладів фізосіб і коштів на корпоративних рахунках зменшився в 90-150 разів.

Минулого року банк припинив обслуговування всіх своїх дебетових карток, а також зупинив операції за Системою швидких платежів ЦБ, перекази, отримання готівки на терміналах і купівлі за QR-кодом. У листопаді 2024 року "Сіті" закрив останнє діюче відділення, яке працювало з роздрібними клієнтами. У жовтні 2025 року банк припинив обслуговування всіх ощадних і накопичувальних рахунків.

Як пише видання, після початку війни більшість західних банків оголосили про плани позбутися російського бізнесу. Продати "дочки", втім, вдалося небагатьом: французькій групі Societe Generale, нідерландському ING і американському Goldman Sachs.

Західні банки в РФ - інші новини

У лютому стало відомо, що зять прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Іштван Тіборц проводить переговори про купівлю російської філії Raiffeisenbank. У підготовці такої угоди залучені адміністрація президента РФ Володимира Путіна і російський Центробанк.

У жовтні Raiffeisen Bank International зазнав невдачі в черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі. Банк є найбільшим кредитором у РФ, на якого не поширюються санкції, і це робить його критично важливим для торговельних платежів, насамперед за експорт газу в Європу.

