Apple хоче зробити iPhone 18 Pro Max найважчим телефоном в історії бренду.

У мережі з'явився інсайд про те, що iPhone 18 Pro Max стане найтовстішим і найважчим iPhone в історії. Його маса, як стверджує інсайдер Instant Digital, перевищить 240 грамів, досягнувши приблизно 243 г.

Наразі найважчим iPhone залишається iPhone 14 Pro Max – він важить 240 грамів. iPhone 18 Pro/Pro Max також мають стати товщими, ніж iPhone цього року.

Джерело натякає, що провальні продажі iPhone Air переконали Apple в тому, що користувачі віддають перевагу апаратним характеристикам, а не вазі та розмірам телефону. Таким чином компанія вирішила пожертвувати компактністю заради автономності та продуктивності.

Також у новому поколінні iPhone Pro очікуються збільшені акумулятори, новий тип випарної камери, в якій використовується нержавіюча сталь, і можливі зміни Dynamic Island і Face ID.

Крім того, ходять чутки про оновлення камери – основну камеру зі змінною діафрагмою і новий тришаровий датчик зображення, розроблений Samsung. Чи пов'язано збільшення ваги з кумулятивним ефектом декількох змін або з одним оновленням обладнання, залишається незрозумілим.

Раніше в мережі були чутки, що Apple розділить лінійку iPhone 18 між осіннім і весняним запуском. Цієї осені очікуються iPhone 18 Pro/Pro Max і iPhone Fold, а навесні 2027 року – iPhone 18, 18e та Air 2-го покоління.

Експерти ділилися робочими способами, як прискорити роботу старого iPhone. Якщо ваш смартфон став "гальмувати" та реагувати повільно – не поспішайте міняти його. Найчастіше проблеми можуть бути пов'язані із забитою пам'яттю і кешем.

