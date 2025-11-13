Востаннє США скасовували виробництво дрібної монети ще в 1857 році.

У Сполучених Штатах Америки припинили виробництво дрібної монети номіналом 1 цент, відомої як "пенні". Про це повідомляє The Philadelphia Inquirer.

Уряд США виробляв пенні у Філадельфії з 1793 року, коли це місто ще було столицею країни. У монетному дворі цього тижня урочисто викарбували останню партію монет. Казначей США Брендон Біч натиснув кнопку, після чого з машини вийшли останні монети номіналом в один цент.

Зазначається, що основною причиною відмови від карбування пенні є її збитковість через інфляцію та підвищення вартості металів. Виробництво кожного пенні коштувало 3,69 цента, тобто в рази більше за її номінальну вартість.

За оцінками держскарбниці США, припинення виробництва заощадить близько 56 млн доларів на рік. В обігу перебувають близько 300 млрд одноцентових монет, які залишаються законними засобами платежу. Типовий пенні служить 30 років.

За словами казначея США, востаннє штати скасовували дрібну монету номіналом пів цента ще в 1857 році, тобто майже 170 років тому.

При цьому в США все ще виробляють п'ятицентові монети, виробництво яких також коштує дорожче, ніж вони коштують, а також монети більшого номіналу.

Нагадаємо, що ще в лютому 2025 року президент США Дональд Трамп наказав міністру фінансів Скотту Бессенту припинити випуск нових пенні.

Обіг монет в Україні - останні новини

Із 1 жовтня 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок.

3 жовтня стало відомо, що через інфляцію приблизно за чотири роки з обігу можуть зникнути і монети номіналом 50 копійок.

