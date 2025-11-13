Понад 4 млрд євро склав останній транш допомоги із прибутків від заморожених російських активів.

Україна отримала 5,9 мільярдів євро від Європейського Союзу. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що ця виплата складається з двох частин:

4,1 млрд євро у межах механізму ERA Loans, що стало завершальним траншем у рамках програми на €18 млрд, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів;

1,8 млрд євро – у межах програми Ukraine Facility.

"Це допомагає нам зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах викликів війни — найбільшої у Європі з часів Другої світової. Ці кошти про врятовані життя, відновлену інфраструктуру, зміцнену економіку. Це означає, що більше внутрішніх ресурсів ми можемо спрямовувати на головне — оборону", - зазначила Свириденко.

Відео дня

Міжнародна допомога Україні

У серпні Україна отримала від ЄС понад 4 млрд євро. З цих коштів 3 млрд євро складала фінансова підтримка у рамках програми Ukraine Facility для відновлення та та 1 млрд євро - в межах програми ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів.

Видання Reuters писало, що дефіцит фінансування України значно зросте наступного року, якщо Росія продовжить інтенсивно бити по всій країні, а уряд не відреагує на вимоги іноземних кредиторів щодо реформ.

Згідно з опитуванням економістів, Україні знадобиться від 39 мільярдів доларів – сума цього року – до близько 58 мільярдів доларів зовнішнього фінансування лише наступного року. Ключовим завданням для уряду є пошук 10-15 мільярдів доларів на додаток до того обсягу допомоги, який партнери вже обіцяли на 2026 рік.

Вас також можуть зацікавити новини: