Керівників "Нашої України" просять розрахуватися з працівниками

Прокуратура Рівненської області звернулася з листом до голови політради партії «Наша Україна» Віри УЛЬЯНЧЕНКО, у якому просить надати фінансову допомогу для виплати зарплати працівникам обласної організації партії на суму понад 530 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, обласна парторганізація «Нашої України» є одним з найбільших боржників в регоіні з виплати зарплати своїм працівникам.

При цьому найбільшим боржником, за даними прокуратури області, є державне підприємство «Рівненський автомобільний ремонтний завод», яке належить Міноборони України. Підприємство заборгувало своїм працівникам понад 3 млн. грн. зарплати. З цього приводу прокуратура області також звернулася з листом до міністра оборони з проханням вирішити питання погашення заборгованості з виплати зарплати на цьому підприємстві.