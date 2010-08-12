Профспілка просить політиків втрутитися в конфлікт на Полтавському ГЗК

Всеукраїнська профспілка «Народна солідарність» просить політичні сили втрутитися в конфлікт, що виник між працівниками і адміністрацією ВАТ «Полтавський ГЗК» (Комсомольськ, Полтавська обл.).

Про це говориться в повідомленні профспілки, переданому УНІАН.

«Всеукраїнська профспілка "Народна солідарність", яка до цього ретельно уникала будь-якого "політизування" індустріального конфлікту на Полтавському ГЗК, змушена звернутися до всіх політичних сил України як представлених, так і не представлених в парламенті, із закликом здійснення ними будь-яких можливих законних дій для захисту трудящих Полтавського гірничо-збагачувального комбінату від незаконних репресій з боку власника і корумпованих державних органів», – говориться в повідомленні профспілки.

Нагадаємо, з 1 серпня в кар`єрі ПГЗК відбувається акція протесту. Працівники кар`єру вимагають відновлення пільгового статусу і права дострокового виходу на пенсію і підвищення зарплати.

Акція протесту є так званим італійським страйком, який полягає в дуже суворому виконанні співробітниками підприємства своїх посадових обов`язків і правил існуючих інструкцій. Унаслідок такого виконання інструкцій, як правило, різко знижується продуктивність праці.

У свою чергу, керівництво ГЗК вважає безпідставними заяви робітників.

До розв’язання конфлікту на комбінаті підключилася і Полтавська обласна державна адміністрація. Заступник голови Полтавської ОДА Борис ГАЛУШКО і лідер Всеукраїнської незалежної профспілки «Народна солідарність» Олексій КЛЯШТОРНИЙ 4 серпня домовилися про формування спільної комісії для ретельного вивчення питання про норми праці, які застосовуються в цехах, охоплених акцією.

Проте поки переговори відбуваються, замість тих працівників комбінату, які беруть участь в «італійському страйку», його керівництво залучило до роботи водіїв-субпідрядників.

Довідка УНІАН. ВАТ "Полтавський ГЗК" - одне з найбільших в Україні виробників і експортерів залізорудних окатишів, що застосовуються в чорній металургії та виробництві сталі.

97,31% акцій «Полтавського ГЗК» належить фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія). Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі в червні 2007 року під тікером FXPO.