Ющенко заявляє про узурпацію влади і ревізію результатів виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрівся з суддями Конституційного Суду України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО наголосив, що зустріч викликана критичною масою фактів порушення прав громадян України та їхнього волевиявлення. Крім того, Президент висловив стурбованість ситуацією, коли з кожним днем зростає ймовірність тиску на суддів, використання їхнього голосу у політичних цілях.

Глава держави висловив упевненість, що діяльність Конституційного Суду лежатиме поза політикою, оскільки на Суд сьогодні покладено виняткову відповідальність. «Я хотів би донести позицію відносно оцінки політичної ситуації, оскільки її розв’язання значною мірою буде пов’язане із роботою Конституційного Суду. Тому дозвольте висловитися із зазначених питань, абсолютно переслідуючи одну ясну ціль: ситуація, яка є в країні у політичному сенсі, оцінюється як кризова. Ми ще сьогодні не маємо ознак розв’язання цієї кризи. Навпаки, кожен політичний тиждень приносить нові і нові ускладнення, причому ці ускладнення межують із порушенням прав громадян, їх свобод. Іде явна тенденція узурпації влади, порушення того конституційного правового поля, яке зафіксоване у чинній Конституції. Я переконаний, що це – процес наступу на конституційний лад в Україні, жертвами якого, безумовно, є порушення прав громадян України, виборців. По суті, проводиться ревізія політичних результатів виборів. Я говорю ці чіткі крайні позиції в оцінках виключно для того, щоб передати основний посил вам, який полягає в тому, щоб тримати весь політичний процес у правовому полі. Це є суть мого звернення до вас», – сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також висловив свої принципові позиції щодо ставлення Президента України до Конституційного Суду. «Свої відносини Президента з Конституційним Судом я рахую як відносини, які чітко формулюються і визначені Конституцією України. Для мене не існує будь-якої відмінності поміж членами суду за квотою їхнього обрання. Переконаний, суть полягає в одному: ви єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Ви – солідарний орган. І ваші рішення формуються виключно на солідарній основі. Друге, що я хотів би особливо підкреслити: я не можу допустити політизації КС, як і будь-якого іншого суду країни, чи органів правопорядку. Ви розумієте, що з кожним тижнем на вас буде посилюватися політичний тиск, з кожним днем навколо діяльності Конституційного Суду будуть творитися колосальні політичні дебати. З однією метою – знайди спосіб повпливати на ваше змістовне рішення. Бо вага питань, які тут вирішуються, без перебільшення, доленосна. Або ми є демократична держава, і в демократичний спосіб даємо відповіді на всі виклики, які сьогодні існують, в тому числі, і в дискусіях між гілками влади і політичними силами, і це є демократія, або ми будемо повторювати ті помилки, які були в недалекому минулому. У Конституційного Суду є унікальна безальтернативна місія: тримати весь політичний процес у конституційному правовому полі. Це найбільша послуга, яку ви можете зробити, шановні судді КС, суспільству і владі»,– наголосив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави також зазначив, що на розгляді в Конституційному Суді України перебувають конституційні подання Президента України, народних депутатів, уряду з нагальних питань, що виникли у зв’язку із впровадженням конституційної реформи, серед яких – щодо імперативного мандату депутата, легітимності уряду та конституційності Закону «Про Кабінет міністрів». На думку Президента, вирішення цих питань покладе край неоднозначному застосуванню норм Основного Закону, спробам деяких політиків використовувати Конституцію на власний розсуд і для власних інтересів.

Президент України, як гарант прав і свобод громадян, закликав єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні – Конституційний Суд України невідкладно розглянути та вирішити зазначені питання по суті.