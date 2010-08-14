Працівники тролейбусного управління вимагають погасити борги із зарплати

13 серпня біля будівлі Лисичанського міського виконкому відбулася акція протесту трудового колективу КП «Лисичанське тролейбусне управління».

Працівники вимагали погашення заборгованості із заробітної плати, яка сформувалася в березні-липні 2010 року, повідомляє офіційний сайт Лисичанського міськвиконкому.

До представників акції протесту вийшли заступники міського голови Анатолій КАЛАШНИК і Леонід ФОМЕНКО. Ознайомившись з вимоги працівників тролейбусного управління, А.КАЛАШНИК повідомив таке: «Джерела заробітної платні – це власні кошти, які ви заробляєте, надаючи послуги з перевезення населення і стягуючи з них платню, і субвенції з державного бюджету за перевезення пільгової категорії населення. Що нам пишуть із цього приводу з Кабінету міністрів? Що на даний момент при плані у 23 мільйони, на Луганську область перераховано лише 16,8, а Мінфін на даний момент розробляє нормативи рівномірного розподілу субвенцій у другому півріччі».

Водночас А.КАЛАШНИК звернув увагу присутніх на те, що рішенням сесії міської ради тролейбусному управлінню було виділено 150 тис. грн. «Більше ми дати просто не в змозі – грошей у бюджеті немає», - пояснив він.

У свою чергу заступник Лисичанського міського голови Л.ФОМЕНКО запропонував створити з числа працівників підприємства робочу групу, яка могла б спільно з міськими властями виробити механізм розв’язання проблеми. Щодо виділених рішенням сесії коштів він запропонував зробити їх цільовими. «Треба спільно з робочою групою визначитися: можливо, частину грошей спрямувати на погашення боргів із зарплаті, а частину пустити на поточний ремонт тролейбусів».

Працівники КП «Лисичанське тролейбусне управління» висловили бажання зустрітися з міським головою Лисичанська Сергієм ДУНАЄВИМ, який сьогодні перебуває з робочою поїздкою у Києві.

Довідка УНІАН. З початку року КП «Лисичанське тролейбусне управління» перевезло 7,9 млн. осіб. З них 1,7 млн. перевезено платно, а 6,2 млн. громадян належать до пільгових категорій. Витрати підприємства на перевезення пільгових категорій населення за 6 місяців поточного року становили 4 793,3 тис. грн., при цьому з державного бюджету відшкодовано за цей період 991,6 тис. грн. (зокрема 120 тис. грн. як взаємозалік за електроенергію), що становить 20,7% встановленого обсягу субвенцій. Всього за останні три роки (2006-2009 рр. і перше півріччя 2010 року) загальний борг державного бюджету перед підприємством за пільгове перевезення громадян становить 15 662,2 тис. грн.