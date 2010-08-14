Єдиний Центр матиме аж 10 лідерів

Партія “Єдиний Центр” відмовилася від одноосібного лідерства і запровадила колегію лідерів партії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому з`їзді “Єдиного Центру”.

Відтепер “Єдиний Центр” матиме десять лідерів партії: Віктор БАЛОГА, Ігор КРІЛЬ, Віктор ТОПОЛОВ, Ігор ПОПОВ, Василь ПЕТЬОВКА, Леся ОРОБЕЦЬ, Кирило КУЛІКОВ, Вадим КАРАСЬОВ, Володимир БОНДАР, Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

Як пояснив на прес-конференції після з`їзду І.КРІЛЬ, у колегії лідерів “Єдиного Центру” не буде «ні старшого, ні молодшого, а всі рішення прийматимуться консенсусом». «Пам`ятаєте, як Папу Римського обирають – поки білий дим не піде, ніхто не виходить», - сказав він.

За словам І.КРІЛЯ, це абсолютно новий підхід в українській політиці. За його словами, колегія лідерів буде готувати рішення, які ухвалюватиме президія партії.

До цього В.БАЛОГА додав, що керівник виконкому партії буде обиратись на два місяці і підписувати ті рішення, які прийматимуться лідерами партії. «Ми всі рівні», - сказав В.БАЛОГА про колегію лідерів.

У свою чергу, І.ПОПОВ зауважив, що сьогодні партія “Єдиний Центр” фактично легалізувала колективне прийняття рішень. «Це застерігає партію від помилок, тому що вождізм у партії завжди програє, і це продемонстрували навіть минулі вибори», - сказав І.ПОПОВ.

Як сказав В.КАРАСЬОВ, це нова якість політичного процесу в Україні. «Біда України – ручне управління, вождізм», - сказав він.

Крім того, В.БАЛОГА підкреслив, що метою партії є привести у велику політику нові обличчя, нових людей. «Ніколи не прийдуть нові люди, нові обличчя, якщо зверху буде багато жиру. Наше завдання – це нове покоління», - сказав він.