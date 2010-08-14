Цушко розкрив «пільговий» обман
18:30, 14 серпня 2010Політика
2928 0
Пропонує видавати грошима
Міністр економіки Василь Цушко пропонує видавати пільги грошима.
Про це він заявив в ході онлайн-конференції у видавництві "Аргументи і факти. Україна".
"У Києві пільгами на проїзд може скористатися кожен громадянин, тому що тут ходить транспорт, а в селі громадянин не може скористатися, тому що там приватні автобуси", - зазначив міністр.
"Потрібно монетизувати пільги - видавати їх грошима. Тоді ця людина проїде в автобусі", - вважає Цушко.
"Умовно отримують всі пільги, але це обман. Всі знають, що у нас медицина платна, хоча в Конституції написано, що вона безкоштовна. Ми прийдемо до ситуації, коли будемо захищати неплатоспроможних громадян", - зазначив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter