Цушко розкрив «пільговий» обман

Міністр економіки Василь Цушко пропонує видавати пільги грошима.

Про це він заявив в ході онлайн-конференції у видавництві "Аргументи і факти. Україна".

"У Києві пільгами на проїзд може скористатися кожен громадянин, тому що тут ходить транспорт, а в селі громадянин не може скористатися, тому що там приватні автобуси", - зазначив міністр.

"Потрібно монетизувати пільги - видавати їх грошима. Тоді ця людина проїде в автобусі", - вважає Цушко.

"Умовно отримують всі пільги, але це обман. Всі знають, що у нас медицина платна, хоча в Конституції написано, що вона безкоштовна. Ми прийдемо до ситуації, коли будемо захищати неплатоспроможних громадян", - зазначив він.

Українська правда