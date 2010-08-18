Томенко: Карпатський регіон потребує нової стратегії

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що Карпатський регіон потребує нової стратегії розвитку оздоровлення та відпочинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він заявив в ході робочої поїздки у Закарпаття.

М.ТОМЕНКО вважає, що розробка нової стратегії «зумовлена як обставинами хаотичності забудови багатьох готелів в різних регіонах України, так і кліматичними змінами, що відбуваються в Україні і світі в цілому».

«Та Закарпатський регіон, зокрема, мусив би активніше працювати для розвитку інфраструктури, спрямованої як на оздоровлення, так і на відпочинок, - наголосив заступник голови Верховної Ради. - Підвищення температурного режиму, за прогнозами фахівців, що може характеризувати найближчі роки клімат як в Україні, так і за її межами, безумовно збільшить попит на такі об’єкти, кількість відпочиваючих як українців, так і іноземців, буде неухильно зростати».

За словами М.ТОМЕНКА, Верховна Рада зацікавлена у реалізації подібних проектів і підтримає на рівні участі та відповідних рішень ідею проведення Міжнародної практичної конференції на тему: «Сталий розвиток Карпатського та інших гірських регіонів Європи», яка запланована на 8-10 вересня в м.Ужгороді. «Парламент візьме участь в ухваленні рішень на підставі пропозицій учасників конференції», - запевнив він.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів про можливість проведення в Україні у 2022 році зимових олімпійських ігор, М.ТОМЕНКО висловив думку, що «для України та її громадян корисніше збудувати за інвестиційні кошти кілька європейських гірськолижних курортів та здравниць, аніж за бюджетні кошти - спортивні комплекси для неіснуючих в Україні зимових видів спорту».

Він повідомив, що звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із пропозицією восени провести Спортивний форум України, який би визначив стратегію розвитку фізичної культури та спорту на найближчу перспективу.

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що до участі в цьому форумі необхідно долучити всіх визначних спортсменів України, а також фахівців в галузі фізичної культури та спорту, щоб саме вони допомогли владі та державі сформулювати спортивну доктрину України.

«До цього часу ми живемо ілюзіями радянського підходу, коли Україна позиціонувалася як одна з найбільших спортивних держав, де боротьба за кількість нагород в професійному спорті була ключовою оцінкою розвитку спорту», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, нині потрібно зрозуміти, що в умовах занепаду масового спорту та фізичної культури пріоритетом для країни повинні бути саме ці сфери. На його переконання, стратегією має бути не домінування професійного спорту, а пріоритет масового спорту та фізичної культури. «Саме такою і потрібно будувати державну політику. Сьогодні важливіше не боротьба за право отримати дозвіл на проведення зимових Олімпійських ігор для того, щоб побудувати фантастичні дорогі спортивні об’єкти на декілька тижнів, а потрібно будувати об’єкти спортивної інфраструктури для молоді. Це принципово інші стратегії», - підкреслив М.ТОМЕНКО.