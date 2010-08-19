Соболєв: «Нафтогаз» приховав інформацію про рішення Шевченківського суду

НАК «Нафтогаз України» приховав інформацію щодо рішення Шевченківського районного суду м. Києва, яким НАК зобов’язано повернути компанії «РосУкрЕнерго» 12,1 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив народний депутат України (БЮТ), прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

«Безпрецедентний факт знову підтверджує досить цікаві факти, які дійсно стають вже фактами. НАК «Нафтогаз України в черговий раз умисно програв процес, який коштує українській державі від 3,5 до 5,3 млрд. доларів за різними оцінками. Те, що про це громадськість України дізнається із засобів масової інформації, – це чудово. Але страшно, коли компанія НАК «Нафтогаз» приховує вже п’ятий день від громадськості і народу України інформацію про те, в який спосіб вони програвали 12 млрд. куб. м газу», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Він зазначив, що сьогодні спливає термін подання апеляції на рішення Шевченківського райсуду. Водночас, С.СОБОЛЄВ висловив думку, що «Нафтогаз» не подаватиме апеляційну скаргу у зв’язку з тим, що фактично на даний час в НАК працюють колишні співробітники «РосУкрЕнерго».

«Ці кошти тепер повинна сплатити держава Україна, а точніше – кожен з громадян України за оборудки пана ФІРТАША і його компанії «РосУкрЕнерго», - зазначив С.СОБОЛЄВ.

«Це рішення фактично підтвердило, що на сьогоднішній день держава Україна буде розраховуватись за виборчу кампанію пана ЯНУКОВИЧА і за ключового спонсора цієї виборчої кампанії пана ФІРТАША», - переконаний народний депутат.

Крім того, за словами С.СОБОЛЄВА, це рішення Шевченківського суду є «унікальною фінансовою оборудкою, коли фактично за один день можна заробити більше 5 млрд. доларів, не роблячи нічого, а витратившись на одне – на розстановку чиновників у НАК «Нафтогаз».

Водночас, С.СОБОЛЄВ зазначив, що не бачив оригінал рішення Шевченківського райсуду столиці щодо повернення «РосУкрЕнерго» 12,1 млрд. куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня ц.р. компанія «РосУкрЕнерго АГ» звернулася до Шевченківського райсуду Києва з клопотанням про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 року, згідно з яким НАК «Нафтогаз України» зобов`язана повернути «РосУкрЕнерго» 11 млрд. кубометрів газу.

Сьогодні, 19 серпня, російська газета «КоммерсантЪ» написала, що «Україна підтвердила рішення Стокгольмського арбітражу за позовом трейдера RosUkrEnergo, на 50% що належить "Газпрому". Шевченківський райсуд Києва визнав, що НАК "Нафтогаз України" порушила контракт і зобов`язана повернути RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометрів газу до 1 вересня або в інший термін, узгоджений сторонами”. Газета пише, що в її розпорядженні опинилася копія рішення Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня. Суд розглядав претензії RosUkrEnergo до НАК "Нафтогаз України", за якими 8 червня Стокгольмський арбітраж став на сторону трейдера. "Трибунал ухвалив, що "Нафтогаз" порушив контракт 3/04, позбавивши RosUkrЕnergo доступу до 11 млрд. кубометрів природного газу, які належать останньому", - сказано в документі. Також там вказано, що "Нафтогаз" винен RosUkrEnergo 184 млн. дол. Таким чином, український суд повністю підтвердив вердикт міжнародного арбітражу, що було необхідно для виконання рішення в Україні.

У свою чергу прес-служба Міністерства палива та енергетики України заявила, що міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО доручив НАК «Нафтогаз України» подати апеляцію на ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня ц.р., якою підтверджується рішення Стокгольмського арбітражного суду, що зобов`язав держхолдинг повернути RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометрів газу і виплатити штраф у товарній формі у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу.

RUE створене в 2004 році для закупівлі в "Газпрому" середньоазіатського газу з подальшим перепродажем його Україні. На 50% належить "Газпрому", на 45% - українському підприємцеві Дмитру ФІРТАШУ і на 5% - Івану ФУРСІНУ. До січня 2009 року трейдер був монополістом з продажу газу Україні, а також експортував газ до Європи. Конфлікт навколо спірних обсягів газу виник на початку 2009 року. "Нафтогаз" за розпорядженням тодішнього українського прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО забрав з підземних сховищ країни 11 млрд. кубометрів газу, що належали RosUkrEnergo. Підставою стало право вимоги з трейдера боргу в розмірі 1,7 млрд. дол., які "Нафтогазу" переуступив "Газпром".