Азаров: Угорщина є надійним і послідовним партнером України

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що Угорщина є надійним і послідовним партнером України і важливим суб`єктом міжнародної політики, економіки та безпеки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це М.АЗАРОВ написав у вітальній телеграмі прем`єр-міністру Угорської Республіки Віктору ОРБАНУ з нагоди Національного свята країни – Дня Святого Іштвана, засновника Угорської держави.

«Мені особливо приємно відзначити, що Угорщина – надійний і послідовний партнер України в прагненні злагоджено співпрацювати для того, щоб двосторонні відносини розвивалися в дусі дружби й взаєморозуміння, служили процвітанню обох держав, закладали міцну основу в наше спільне майбутнє в єдиному Європейському домі», - йдеться в телеграмі.