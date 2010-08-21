Міністр обіцяє передати війська спецпризначення в резерв Президента

Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ передано на затвердження відпрацьовану Концепцію подальшого розвитку Збройних Сил України на 2011-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ учора на брифінгу у Києві.

Він нагадав, що на попередньому засіданні РНБО 8 липня Президент поставив завдання відпрацювати план дій щодо подальшого розвитку ЗСУ.

За словами М.ЄЖЕЛЯ, на сьогодні Концепція подальшого розвитку Збройних Сил України на 2011-2015 роки розроблена, погоджена на засіданні Кабінету міністрів та передана на затвердження Президенту, Верховному головнокомандувачу ЗСУ.

Міністр оборони зауважив, що сьогодні мало б відбутися засідання РНБО, одним з питань в порядку денного якого планувалося б розглянути цей документ. «Ми зробили рішучі кардинальні кроки щодо оптимізації чисельності Збройних Сил, структурних змін та подальшого розвитку. Ми відійшли від відомих шаблонів, що ЗСУ повинні бути озброєні новітніми зразками озброєння. На жаль, на новітнє озброєння сьогодні коштів немає, будемо працювати над тим, щоб майстерно використовувати те, що є, і модернізовувати існуючі зразки», - охарактеризував сьогоднішні реалії щодо реформування та розвитку української армії міністр оборони.

У зв’язку з цим він зазначив, що концепція передбачає скорочення ЗСУ на близько 20% до кінця 2015 року, а також проведення структурних змін, певного скорочення і оптимізації оперативних командувань, об’єднаного оперативного командування та деяких інших структур у системі управління військами.

«Особливу роль (у ЗСУ – УНІАН) відведено силам спеціального призначення – вони будуть визначені як резерв Верховного головнокомандування», - також заявив М.ЄЖЕЛЬ.

Міністр оборони також констатував, що планується поступовий перехід на комплектування армії за контрактом, але на сьогодні зберігається змішаний принцип комплектування.