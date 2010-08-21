Пинзеник сказав, коли впаде економіка

Екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК прогнозує, що державний бюджет 2010 року виконано не буде.

«Перші 100 днів були дорогою в нікуди. Влітку були зроблені певні кроки у правильному напрямку» - сказав В.ПИНЗЕНИК в ефірі телеканалу ТВі.

«Бюджет не виконується. Він не міг бути виконаний, бо з самого початку закладався нереальний. Проблеми, в які було втягнуто країну в 2009 році, не подолано. Дірка у цьому році буде на рівні минулого. Аби вийти на рівень 2008 року, потрібно 3-4 роки. Темпи економічного зростання будуть 4%, а не 6%. У 4-му кварталі економіка впаде» - вважає В.ПИНЗЕНИК.

Він сказав, що не помітив бажання нової влади обмежити свої видатки, зокрема «рухати «святих корів» - спеціальні пенсії».

В.ПИНЗЕНИК вважає, що газ, на який претендує «РосУкрЕнерго», вже оплачено. «Дико звучить те, що за цей газ ще раз потрібно платити. Є юридичний аспект, який я теж розумію. Коли уклали договір уступки боргу, то треба було керуватися не революційною доцільністю, а подати в суд. І не оплату забрати… З економічної точки зору газ оплачено», - сказав В.ПИНЗЕНИК.