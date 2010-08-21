Могильов став «спеціальним» генерал-лейтенантом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв міністру внутрішніх справ України Анатолію МОГИЛЬОВУ спеціальне звання генерал-лейтенанта міліції.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Також цим указом звання генерала внутрішньої служби України присвоєно генеральному директору Національного музею «Чорнобиль» Івану ГЛАДУШУ.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ присвоїв спеціальне звання генерал-майора міліції: начальнику Департаменту оперативної служби Міністерства внутрішніх справ Миколі ВОРОНІНУ, начальнику Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ Валерію КОРЯКУ, заступнику міністра внутрішніх справ України – начальнику Головного штабу Анатолію ЛАЗАРЕВУ, начальнику Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ Валерію ЛОЗОВОМУ, заступнику міністра внутрішніх справ – начальнику міліції громадської безпеки Віктору РАТУШНЯКУ, начальнику Департаменту оперативно-технічних заходів Міністерства внутрішніх справ Геннадію РЕПІНУ, заступнику міністра внутрішніх справ України – начальнику Головного слідчого управління Василю ФАРИННИКУ.