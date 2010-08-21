Вінський вважає, що Морозу слід було піти раніше

Комуністам необхідно або змінити назву партії, або вийти з ліберальної коаліції.

Про це заявив лідер партії «Народна влада» Йосип Вінський, коментуючи на прохання ЗМІ думку лідера кримських комуністів Леоніда Грача про необхідність виходу фракції КПУ зі складу нинішньої парламентської коаліції.

«Комуністам потрібно або міняти назву партії, або йти з коаліції. Одна справа, коли учасником коаліції є наша партія, «Народна влада». Ми не противники ринкової економіки, тому співпраця з лібералами не суперечить нашій суті. Але для комуністів участь у ліберальному уряді – це абсурд», - сказав І.Вінський.

Політик також вважає, що новому керівникові Соціалістичної партії Василю Цушку необхідно терміново відновити всі керівні кадри в партії.

«Зараз перше, що потрібно зробити Соцпартії, щоб люди повірили їй – це відновити все керівництво на центральному і місцевому рівні. Адже рівень підтримки партії досягав 13% населення», - сказав політик.

За словами Вінського, сама по собі зміна лідера СПУ не означає автоматичних реформ і змін на кращий в партії. Водночас, на думку, лідера партії «Народна влада», якби Олександр Мороз пішов з посади голови СПУ ще в 2007 році, соціалісти, мабуть, і не зазнали б такої нищівної поразки на виборах до Верховної Ради.